Valentino Rossi wil Max Verstappen achterna en voor eind 2026 Nürburgring-permit halen

Negenvoudig wereldkampioen op twee wielen Valentino Rossi wil voor het einde van het seizoen 2026 zijn Nordschleife-permit veiligstellen in de NLS, waarmee zijn droom om aan de 24-uursrace deel te nemen een stap dichterbij komt, heeft Motorsport.com vernomen.

De BMW-fabrieksrijder en zijn management zoeken naar een vrije plek in een van de resterende NLS-ronden. De belangrijkste voorwaarde is dat hij met een BMW moet rijden. Vanuit marketingoogpunt zou het inzetten van de nieuwe M2 Racing de ideale keuze zijn voor de fabrikant uit München, omdat het een marketingboost zou geven aan zijn nieuwe instapmodel voor 2026.

De M2 Racing levert 308 pk uit zijn B48-viercilindermotor bij een gewicht van 1.498 kilogram. Dat resulteert in een vermogen-gewichtsverhouding van ongeveer 4,8 kg per pk. Omdat de grens voor een Permit B op meer dan 4,2 kg per pk ligt, kan de M2 Racing met de lagere permitcategorie worden geracet. Auto's met een lagere vermogen-gewichtsverhouding vereisen Permit A.

De permit fungeert als het verplichte "Nordschleife-rijbewijs" bovenop een standaard racelicentie. Zodra hij die heeft behaald, zou hij kunnen deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring van 2027 in een GT3-auto, mits hij aan alle andere toelatingscriteria voldoet.

Het blijft onduidelijk bij welk team hij zich voor zijn permitrace zal aansluiten. De BMW M2 Racing is een vaste waarde voor typische "permitteams" zoals FK Performance, Sorg Rennsport, Adrenalin Motorsport, W&S Motorsport en Bonk Motorsport.

Vereenvoudigde permitregels

Na de vereenvoudiging van de permitreglementen afgelopen winter hoeft Rossi slechts één race en acht ronden te voltooien tijdens een NLS-evenement of de 24h Qualifiers. Daarnaast mag hij tijdens de race geen rijovertredingen begaan.

De versoepelde reglementen werden goed ontvangen door de Italiaanse superster. Sprekend aan de zijlijn van de 24 uru van Spa over een mogelijke deelname op de Nürburgring maakte hij duidelijk dat de Nordschleife nu nadrukkelijk in zijn vizier is.

Gevraagd naar een mogelijke start in de Eifel-klassieker antwoordde hij: “Ja, want het ziet er nu naar uit dat je de permit in één weekend kunt regelen. We zijn in gesprek met BMW om alles te organiseren. De 24 uur van de Nürburgring staat absoluut op mijn bucketlist. Ik hoop dat we het met BMW voor elkaar kunnen krijgen.”

De permit (officieel de DPN genoemd, voor DMSB Permit Nordschleife) is historisch gezien de grootste hindernis geweest die Valentino Rossi ervan weerhield om aan de 24-uursrace deel te nemen. Sinds hij in 2022 de overstap maakte naar GT3-racen, hebben de raceorganisatoren, ADAC Nordrhein, hard gewerkt om het wereldicoon naar de Eifel te halen.

Rossi weigerde eerder echter deel te nemen vanwege de permitregels, die vroeger aanzienlijk strenger waren dan tegenwoordig. In het verleden moesten meerdere coureurs hun race-inschrijving annuleren omdat ze geen permit hadden – ofwel doordat hun voorbereidingsraces vanwege slecht weer werden afgelast, ofwel doordat ze pech hadden, zoals een teamgenoot die de auto crashte vóór hun stint.

In februari 2026 veranderde Rossi tijdens de 12 uur van Bathurst van toon over de Nürburgring en verklaarde hij expliciet dat hij voor het eerst in de Eifel wilde racen, zonder de permit-hindernissen te noemen.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Max Hesse, Valentino Rossi Photo by: SRO

Suzuka 1000km of NLS Double-Header?

Naast de keuze voor een team moet ook nog blijken wanneer zijn Eifel-debuut plaatsvindt. De Italiaan is dit jaar toegewijd aan een volledig programma in de GT World Challenge Europe, waarin hij zowel in de Sprint- als de Endurance Cup-races uitkomt.

De volgende NLS-race, de 6h ADAC Ruhr-Pokal Race op 1 augustus, kan worden uitgesloten, omdat die in hetzelfde weekend samenvalt met de GTWC Sprint Cup-race op Magny-Cours.

Het tweede conflict is nog onzeker: op 12 en 13 september heeft de NLS een double-headerweekend met de Reinoldus Endurance Race en de Barbarossa Prize, beide over een raceafstand van 4 uur.

De Suzuka 1000km vindt echter precies datzelfde weekend plaats als onderdeel van de Intercontinental GT Challenge. Rossi droomt er al lang van om op Suzuka te racen en is zeer gemotiveerd om deel te nemen.

Rossi's deelname in Japan is nog niet beslist, omdat BMW eerst de kampioenschapsstand wilde evalueren. Aangezien de Spa 24 Hours deel uitmaakt van de IGTC-kalender, moest BMW wachten op de resultaten in de Ardennen.

Nu die race achter de rug is, staat Rossi 9e in het klassement met 23 punten. Kampioenschapsleider Maro Engel heeft al een ruime voorsprong met 68 punten, maar zal door planningsconflicten met de DTM niet aan verdere IGTC-ronden deelnemen. De hoogst geklasseerde BMW-rijders zijn Max Hesse (38 punten) en Dan Harper (26 punten).

In het constructeurskampioenschap staat BMW derde met 67 punten, achter koploper Porsche (92 punten) en Mercedes-AMG (84. punten). Daarom zou BMW, ondanks Rossi's persoonlijke wens om naar Japan te vliegen, ervoor kunnen kiezen zijn inspanningen te richten op Hesse en Harper, ondersteund door andere fabrieksrijders met Platinum-rating.

De 47-jarige gaf toe dat hij van plan was na Spa met het management van BMW en Team WRT om tafel te gaan zitten. Daardoor moet de Italiaan zijn Suzuka-droom mogelijk nog een jaar uitstellen.

Vanuit NLS-perspectief is er een duidelijk voordeel: het double-headerweekend biedt een zeer aantrekkelijke kans om zijn kansen op het veiligstellen van de permit te verdubbelen. Mocht er op zaterdag iets misgaan – zeker gezien het berucht onvoorspelbare weer op de Nordschleife – dan is er op zondag een tweede poging.

Het enige andere haalbare alternatief op de kalender zou de seizoensfinale NLS10 op 10 oktober zijn (NLS Sportwarte-Trophy), die niet botst met GTWC-evenementen. Hoewel de IGTC-seizoensfinale in Indianapolis precies op die datum plaatsvindt, heeft Rossi al duidelijk gemaakt dat hij niet zal terugkeren om zijn overwinning van vorig jaar te verdedigen.

Daarmee blijft er een cruciale beslissing over: kiezen voor het IGTC-weekend en het risico lopen op zware herfstomstandigheden tijdens de enkele race op 10 oktober? Of op safe spelen, deelnemen aan de NLS-double-header in september en mogelijk bij de oktoberfinale al achter het stuur van een GT3-auto verschijnen?

De kalender van 2027 zal zeer weinig ruimte voor fouten laten, aangezien vroege NLS-ronden doorgaans samenvallen met de openingswedstrijden van het GTWC-seizoen.

Verstappen en Rossi in dezelfde race?

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon Photo by: ADAC Motorsport

Rossi is nu bezig aan zijn vijfde jaar als GT3-coureur en blijft indrukwekkende prestaties leveren, zeker gezien zijn FIA Silver-rijdersclassificatie. Ondanks die rating neemt hij regelmatig op het hoogste niveau van de sportwagenracerij op tegen topprofessionals met Gold- en Platinum-status.

In 2026 keerde hij fulltime terug naar GTWC Europe, na twee seizoenen in het World Endurance Championship te hebben gereden. Zonder een wereldwijde WEC-kalender kan de vader van twee kinderen zich nu volledig richten op geselecteerde topwedstrijden.

Na het veelbesproken optreden van Max Verstappen tijdens het evenement in mei 2026 is Rossi nu de tweede megaster uit de mondiale auto- en motosport die mikt op de 24 uur van de Nürburgring.

Beide supersterren tegelijk op de grid zien zou de ultieme publiciteitsstunt voor het evenement kunnen zijn. Verstappen heeft op zijn beurt al interesse uitgesproken in toekomstige deelnames aan de klassieke endurancerace, maar zijn deelnames blijven afhankelijk van de Formule 1-kalender.