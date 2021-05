Audi verleent op 5 en 6 juni aan drie teams fabriekssteun tijdens de 24-uursrace in ‘De Groene Hel’. Phoenix Racing, Car Collection Motorsport en Land Motorsport kunnen rekenen op de steun van de fabrikant uit Ingolstadt en zullen tevens een beroep mogen doen op de coureurs die verbonden zijn aan het merk met de vier ringen.

Van de twaalf Audi-coureurs die vorig jaar ook al werden opgeroepen voor de race keren er dit jaar elf terug. Patric Niederhauser is nieuw in de line-up dit jaar. De nummer twee van de 24 uur van Spa-Francorchamps neemt de plek in van Mirko Bortolotti, die begin dit jaar terugkeerde naar Lamborghini. Niederhauser zal bij Car Collection Motorsport een team gaan vormen met Markus Winkelhock, Christopher Haase en Nico Müller.

Winkelhock en Haase finishten de 24 uur van de Nürburgring vorig jaar samen met Bortolotti op een tweede plek. Eigenlijk had ook Robin Frijns deel uit moet maken van die line-up, maar de Maastrichtenaar was niet fit en ontbrak daardoor tijdens de race. Dit jaar hoopt Frijns wel weer te kunnen racen op de Nordschleife. De Limburger heeft in feite van plek gewisseld met Müller en stapt dit jaar in bij het team van Phoenix. Daar zal hij de Audi R8 LMS GT3 Evo onder andere gaan delen met Dries Vanthoor en Frank Stippler, die de race in 2019 wisten te winnen. Mattia Drudi maakt het viertal compleet.

De derde fabrieks-Audi wordt ingezet door Land Motorsport. Het team heeft dit jaar de beschikking over DTM-kampioen René Rast, Christiopher Mies, Kelvin van der Linde en Frederic Vervisch. In totaal heeft Audi daarmee acht coureurs in haar line-up die de befaamde 24-uursrace in de Duitse Eifel al eens eerder wisten te winnen.

Phoenix en Car Collection zullen ook nog een tweede GT3-bolide van Audi inzetten voor de race, al zullen deze auto’s het zonder officiële fabriekssteun moeten stellen.