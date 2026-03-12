Renger van der Zande neemt met unieke retro-auto deel aan 24 uur van de Nürburgring

De Mercedes-Benz 190E EVO II is een van de meest iconische DTM-bolides aller tijden. Begin jaren 90 werd Klaus Ludwig kampioen in de Duitse raceklasse voor toerwagens, terwijl ook Roland Asch en Bernd Schneider er successen mee boekten.

Deze iconische bolide sprak ook bij Renger van der Zande tot de verbeelding. "Ik was in de jaren 90 een grote fan van DTM, destijds met Mercedes, Alfa Romeo en BMW", zegt de Nederlandse coureur in een video op zijn Instagram-pagina. "De Mercedes 190E Evo II was toen een heel snelle straatauto, waar ze toen ook mee raceten in de DTM. Ik keek er altijd naar op televisie en de beelden staan in mijn geheugen gegrift. Als ik tegenwoordig zo'n auto zie, dan kijk ik er altijd naar."

Klaus Ludwig in de AMG-Mercedes 190E Evo II, de iconische DTM-bolide waar de HWA EVO op gebaseerd is. Foto door: Mercedes AMG

Tegenwoordig blijft het voor Van der Zande niet bij kijken, maar mag hij zelf ook plaatsnemen achter het stuur van zo'n bolide. In dit geval gaat het niet om een van de originele 190E Evo II's, maar om een hedendaagse interpretatie van de auto met de naam HWA EVO. "Het is nog steeds een chassis uit de jaren 90, maar eromheen zitten componenten die niets met de jaren 90 te maken hebben. Dat is materiaal uit 2026", legt Van der Zande uit.

De HWA EVO wordt gebouwd door het Duitse HWA, dat in de jaren 90 het AMG Mercedes-team managede en ook onder de Class 1-reglementen actief was in de DTM. Wel is de bolide onderhuids behoorlijk aangepakt. De oude 2,5 liter viercilinder lijnmotor is vervangen door een 3,0 liter V6 met twee turbo's en in totaal zo'n 500 pk. Ook de wielophangingen behoren tot de zaken die zijn aangepakt door HWA.

HWA bouwt 100 exemplaren van de ruim 700.000 euro kostende EVO voor gebruik op de openbare weg, maar daar blijft het niet bij. Er wordt namelijk hard gewerkt aan een raceversie van de auto, waarmee het team in mei aan de start verschijnt van de 24 uur van de Nürburgring.

Waar Max Verstappen tijdens de aankomende editie van de 24-uursrace op de Nordschleife in een moderne Mercedes-AMG GT3 stapt, is Van der Zande een van de uitverkorenen die met de HWA EVO aan de race mag deelnemen. "Ik ben heel trots om hier onderdeel van uit te maken", benadrukt Van der Zande. "Het is heel vet om in een van deze auto's te zitten."

"Ik heb er net voor het eerst mee gereden en het was heel leuk, vooral in de regen op de Nordschleife", vervolgt Van der Zande, die HWA looft voor het geleverde werkt. "De auto is lastig, maar gedraagt zich goed. Het is best indrukwekkend dat HWA zo'n auto binnen 100 dagen gebouwd heeft. Ze hebben afgelopen november de knoop doorgehakt en in mei gaan we ermee racen. Wees erbij!"