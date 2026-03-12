Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

VLN

Renger van der Zande neemt met unieke retro-auto deel aan 24 uur van de Nürburgring

Renger van der Zande doet in mei met een bijzondere auto mee aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij stapt daar in een HWA EVO, een moderne versie van een legendarische DTM-bolide van Mercedes.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
24hNbr25_061815093300741TF_TF

Foto door: HWA AG

De Mercedes-Benz 190E EVO II is een van de meest iconische DTM-bolides aller tijden. Begin jaren 90 werd Klaus Ludwig kampioen in de Duitse raceklasse voor toerwagens, terwijl ook Roland Asch en Bernd Schneider er successen mee boekten.

Deze iconische bolide sprak ook bij Renger van der Zande tot de verbeelding. "Ik was in de jaren 90 een grote fan van DTM, destijds met Mercedes, Alfa Romeo en BMW", zegt de Nederlandse coureur in een video op zijn Instagram-pagina. "De Mercedes 190E Evo II was toen een heel snelle straatauto, waar ze toen ook mee raceten in de DTM. Ik keek er altijd naar op televisie en de beelden staan in mijn geheugen gegrift. Als ik tegenwoordig zo'n auto zie, dan kijk ik er altijd naar."

Klaus Ludwig in de AMG-Mercedes 190E Evo II, de iconische DTM-bolide waar de HWA EVO op gebaseerd is.

Klaus Ludwig in de AMG-Mercedes 190E Evo II, de iconische DTM-bolide waar de HWA EVO op gebaseerd is.

Foto door: Mercedes AMG

Tegenwoordig blijft het voor Van der Zande niet bij kijken, maar mag hij zelf ook plaatsnemen achter het stuur van zo'n bolide. In dit geval gaat het niet om een van de originele 190E Evo II's, maar om een hedendaagse interpretatie van de auto met de naam HWA EVO. "Het is nog steeds een chassis uit de jaren 90, maar eromheen zitten componenten die niets met de jaren 90 te maken hebben. Dat is materiaal uit 2026", legt Van der Zande uit.

De HWA EVO wordt gebouwd door het Duitse HWA, dat in de jaren 90 het AMG Mercedes-team managede en ook onder de Class 1-reglementen actief was in de DTM. Wel is de bolide onderhuids behoorlijk aangepakt. De oude 2,5 liter viercilinder lijnmotor is vervangen door een 3,0 liter V6 met twee turbo's en in totaal zo'n 500 pk. Ook de wielophangingen behoren tot de zaken die zijn aangepakt door HWA.

HWA bouwt 100 exemplaren van de ruim 700.000 euro kostende EVO voor gebruik op de openbare weg, maar daar blijft het niet bij. Er wordt namelijk hard gewerkt aan een raceversie van de auto, waarmee het team in mei aan de start verschijnt van de 24 uur van de Nürburgring.

 

Waar Max Verstappen tijdens de aankomende editie van de 24-uursrace op de Nordschleife in een moderne Mercedes-AMG GT3 stapt, is Van der Zande een van de uitverkorenen die met de HWA EVO aan de race mag deelnemen. "Ik ben heel trots om hier onderdeel van uit te maken", benadrukt Van der Zande. "Het is heel vet om in een van deze auto's te zitten."

"Ik heb er net voor het eerst mee gereden en het was heel leuk, vooral in de regen op de Nordschleife", vervolgt Van der Zande, die HWA looft voor het geleverde werkt. "De auto is lastig, maar gedraagt zich goed. Het is best indrukwekkend dat HWA zo'n auto binnen 100 dagen gebouwd heeft. Ze hebben afgelopen november de knoop doorgehakt en in mei gaan we ermee racen. Wees erbij!"

Meer over de 24 uur van de Nürburgring:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Sprintrace en kwalificatie F1 GP China 2026: Tijd, zender en waar live kijken in Nederland

Formule 1
F1 Formule 1
GP van China
Sprintrace en kwalificatie F1 GP China 2026: Tijd, zender en waar live kijken in Nederland

Renger van der Zande neemt met unieke retro-auto deel aan 24 uur van de Nürburgring

VLN
VLN VLN
Renger van der Zande neemt met unieke retro-auto deel aan 24 uur van de Nürburgring

Exclusief: Lowdon over de toekomst van Cadillac na korte F1-wittebroodsweken

Formule 1
F1 Formule 1
GP van Australië
Exclusief: Lowdon over de toekomst van Cadillac na korte F1-wittebroodsweken

Alpine verklaart vertrek uit Hypercar-klasse en wat dat betekent voor WEC

WEC
WEC WEC
Alpine verklaart vertrek uit Hypercar-klasse en wat dat betekent voor WEC
Vorig artikel Max Verstappen kijkt uit naar Nürburgring: "Meer plezier dan in F1-auto's"

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

F1 tijden: Tijdschema voor het vroege Formule 1-sprintweekend in China

Formule 1
Formule 1
GP van China
F1 tijden: Tijdschema voor het vroege Formule 1-sprintweekend in China

FIA bouwt tolerantie in bij nieuwe test voor F1-motoren

Formule 1
Formule 1
FIA bouwt tolerantie in bij nieuwe test voor F1-motoren

KTM: MotoGP-motoren 2027 op helft circuits niet langzamer dan nu

MotoGP
MotoGP
KTM: MotoGP-motoren 2027 op helft circuits niet langzamer dan nu
Meer van
Renger van der Zande

Interview: Renger van der Zande vreest Cadillac en Porsche in 24 uur van Daytona

IMSA
IMSA
24 uur van Daytona
Interview: Renger van der Zande vreest Cadillac en Porsche in 24 uur van Daytona

Interview: Renger van der Zande over wat LMP2-klasse bijzonder maakt

Le Mans
Le Mans
24 uur van Le Mans
Interview: Renger van der Zande over wat LMP2-klasse bijzonder maakt

Zes Nederlanders op voorlopige deelnemerslijst 24 uur van Le Mans

Le Mans
Le Mans
Zes Nederlanders op voorlopige deelnemerslijst 24 uur van Le Mans
Meer van
HWA AG

Sargeant maakt in Jeddah Formule 2-debuut voor HWA Racelab

FIA F2
FIA F2
Jeddah
Sargeant maakt in Jeddah Formule 2-debuut voor HWA Racelab

HWA neemt na dit seizoen ook afscheid van de Formule 2

FIA F2
FIA F2
HWA neemt na dit seizoen ook afscheid van de Formule 2

HWA laat Hughes op Monza invallen voor geblesseerde Aitken

FIA F2
FIA F2
Monza
HWA laat Hughes op Monza invallen voor geblesseerde Aitken