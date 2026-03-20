NLS2 met Max Verstappen: Wat is NLS, wie doen er mee en waar live te kijken?

Het NLS-seizoen 2026 zou oorspronkelijk al op zaterdag 14 maart zijn afgetrapt, maar de slechte weersomstandigheden - het was simpelweg te koud om veilig te kunnen racen - gooiden roet in het eten. Met een verwachte temperatuur van 12 graden en zon belooft het zaterdag 21 maart dan wel te gebeuren tijdens NLS2 - die officieel de naam 58ste ADAC Barbarossapreis draagt.

Op de deelnemerslijst van deze race staat ook de naam Max Verstappen. De viervoudig F1-kampioen stapt in de Mercedes-AMG GT3 van Winward Racing met startnummer 3. Hij deelt deze GT3 met ervaren teamgenoten Dani Juncadella en Jules Gounon. Beide coureurs vertegenwoordigen Verstappen Racing dit jaar in de GT World Challenge Europe Endurance Cup.

De Mercedes-AMG GT3 waar Max Verstappen mee zal rijden in NLS2 en de 24 uur van de Nürburgring. Foto door: Mercedes-Benz

Maar wat is de Nürburgring Langstrecken-Serie, wie doen er allemaal aan mee en waar is de race live te volgen? Motorsport.com zet de belangrijkste informatie op een rij.

Wat is NLS?

De Nürburgring Langstrecken-Serie, beter bekend als NLS, is een langeafstandskampioenschap dat uit tien races bestaat. Elke keer wordt er weer op de Nürburgring-Nordschleife gereden. Dat gebeurt wel op een andere lay-out dan tijdens de 24 uur van de Nürburgring, een van de hoogtepunten van de langeafstandsracerij.

In de NLS gebruikt men de zogenaamde 'Mercedes-Arena' en de 'Motorbike-Chicane', om vervolgens naar het Nordschleife-gedeelte te rijden. Zo wordt niet het gehele GP-circuit gebruikt, wat wel het geval is bij de 24 uur van de Nürburgring. De NLS-lay-out is zodoende 24,358 kilometer lang, de 24H-lay-out bedraagt 25,378 kilometer.

Daarnaast varieert de duur van de NLS-races. De meeste ronden duren vier uur, maar de zevende ronde van het kampioenschap, die plaatsvindt op 1 augustus, duurt zes uur. De 24 uur van de Nürburgring maakt géén deel uit van de NLS-kalender: het is een race die meer op zichzelf staat, maar wel een prominente rol speelt binnen de Intercontinental GT Challenge (IGTC).

NLS geldt als een goede voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring. Foto door: Mercedes-Benz

NLS wordt door veel fabrikanten en teams gezien als een goede voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring. Zo gebeurt het dikwijls dat de NLS-races in aanloop naar de 24 uur van de Nürburgring volle inschrijflijsten kennen, terwijl de NLS-races na het hoogtepunt van de kalender op minder interesse kunnen rekenen.

Bij races op de Nordschleife, waaronder NLS dus valt, moeten de coureurs ook rekening houden met speciale regels omtrent de veiligheid. Bij een dubbele gele vlag mogen de coureurs maximaal 120 kilometer per uur rijden en na zo'n zone kan ook nog de zogenaamde Code 60-zone volgen, waar dus maximaal 60 kilometer per uur gereden mag worden. Wie deze regels overtreedt, kan zomaar zijn licentie kwijtraken en moet het hele proces dan opnieuw doorlopen om een licentie te behalen.

Wanneer mag je deelnemen aan NLS?

De Nürburgring-Nordschleife staat bekend als de 'Groene Hel' en is om meerdere redenen een uitzonderlijk geval voor coureurs als zij willen deelnemen aan de races. Niemand ontsnapt aan de strengere regels die gelden voor het racen in de Eifel - ook Max Verstappen niet.

Wie in NLS wil racen, moet zich inschrijven bij de racecursus op het circuit. Dan moet er eerst online een vragenseminar doorlopen worden. Wanneer deze voltooid is, krijgen coureurs op locatie een soort opfriscursus in een klaslokaal, waar dan de speciale regels voor de langeafstandsraces op de Nürburgring doorgenomen worden.

Daarna volgt een rit over het circuit met een bus, die op enkele plekken stopt zodat het circuit nader bestudeerd kan worden. Na de theorie volgt de praktijk, waarbij de coureurs achter een instructeur rijden en telkens van positie in de rij wisselen. De belangrijkste informatie wordt dan nog besproken, waarna het tempo langzaamaan opgevoerd wordt.

Als die verkenningsronden erop zitten, nemen cursisten afscheid van hun instructeur en moeten zij in hun eentje acht complete ronden afwerken met één doel: uit de problemen blijven. Rondetijden zijn dan nog niet relevant. Wie hierin slaagt, krijgt Permit B. Dan mag er met minder krachtige auto's geracet worden. Wanneer dan in één NLS-race minstens zeven probleemloze ronden zijn afgewerkt, komt de coureur in aanmerking voor Permit A en mag er in de topklasse - de SP9-klasse met GT3's - geracet worden.

Wie rijden er mee in NLS2?

De grootste aandacht in NLS2 gaat uit naar Max Verstappen. De 28-jarige Nederlander maakte vorig jaar onder het pseudoniem 'Franz Hermann' zijn eerste meters in een Ferrari 296 GT3 tijdens een testdag op de Nürburgring-Nordschleife.

Later dat jaar nam hij deel aan zijn eerste NLS-race, dat gebeurde toen met een Porsche 718 Cayman GT4 CS. Op die manier kon hij zijn licentie behalen om met GT3's te racen. Hij keerde niet veel later terug om met de Ferrari 296 GT3 te racen en won meteen met teamgenoot Chris Lulham, al was het GT3-veld flink uitgedund en waren er weinig serieuze concurrenten.

Dat zal in NLS2 wel anders zijn. Veel fabrikanten en teams pakken uit met sterke line-ups en er doen maar liefst 26 auto's mee in de SP9-klasse met GT3-auto's. Verstappen zal het samen met Juncadella en Gounon opnemen tegen onder meer de #80 Mercedes-AMG Team Ravenol, waar Fabian Schiller en Maxime Martin - twee Nordschleife-specialisten - de cockpit delen.

In het NLS-kampioenschap is de top van de GT3-wereld te vinden. Foto door: Julian Schmidt

Daarnaast stuurt Rowe Racing twee sterke BMW M4 GT3's met startnummers 98 en 99 de baan op. In de #98 nemen Augusto Farfus, Raffaele Marciello en Sheldon van der Linde plaats - een line-up die op basis van snelheid en ervaring geldt als een van de favorieten voor de eindzege. Ook de #99 met Jordan Pepper en Dan Harper zal het Verstappen niet makkelijk maken.

Tevens komt er uit Italië sterke concurrentie in de vorm van Red Bull Team Abt, dat met de Lamborghini Huracán GT3 EVO II met startnummer 130 deelneemt. Deze wordt bestuurd door een topbezetting bestaande uit DTM-kampioen Mirko Bortolotti, Nordschleife-expert Marco Mapelli, Luca Engstler en Patric Niederhauser.

Lees meer: VLN BMW maakt 1 aprilgrap werkelijkheid met M3 GT3 Touring voor 24 uur van de Nürburgring

De Porsche-teams zijn eveneens traditioneel sterk. Falken en Dunlop Motorsport zetten twee 911 GT3 R's met startnummer 17 en 44 in, met Nico Menzel en Dorian Boccolacci in de #17 en Sven Müller en Tim Heinemann in de #44. Porsche geldt zoals altijd als kanshebber voor de overwinning.

De merkenstrijd wordt compleet gemaakt door de nieuwe Aston Martin Vantage van Walkenhorst Motorsport, met onder meer recordhouder Christian Krognes (#34), de opvallende Ford Mustang GT3's van Haupt Racing Team (#64 en #65) en de Ferrari 296 GT3 van Kondo Racing with Rinaldi, waar Thierry Vermuelen instapt. De Nederlandse DTM-coureur wordt in zijn carrière gesteund door Verstappen Racing, maar zal het dit weekend dus juist opnemen tegen dat raceteam én Verstappen zelf.

Ook Scherer Sport PHX, dat vertrouwt op Audi, mag niet worden onderschat. Voor Verstappen betekent dit dat hij zich moet meten met de absolute wereldtop in de langeafstandsracerij.

Welke klassen doen er mee?

Het NLS-kampioenschap staat bekend om zijn vele verschillende klassen. De topklasse is de SP9, waar de GT3-auto's aan deelnemen. Daarnaast is er ook nog de SP10-klasse, bestaande uit GT4-auto's. Ook de CUP2-klasse, met de Porsche 911 GT3 Cup, behoort tot de snelste categorieën van de NLS. Verder zijn onder meer de BMW M2 Racing, BMW M240i Racing Cup, VW Golf 8 GTI Clubsport en BMW G81 M3 Touring 24H op de inschrijflijst te vinden - om de verscheidenheid aan auto's en categorieën maar even te duiden.

Doordat er in totaal twintig verschillende klassen meerijden - voor NLS2 een totaal van 136 auto's - zijn er drie verschillende startgroepen. Als eerste wordt het veld met de SP9, SP10, SP7, SP-X, CUP2, AT1 en AT2 losgelaten, bestaande uit 56 auto's. Kort daarna volgt de tweede startgroep met 43 deelnemers uit de SP4, SP3T, BMW M240i, BMW M2, TCR, CUP3 en SP4T. Als laatste mogen de resterende 37 auto's van start gaan. Het gaat dan om de V6, V5, VT2-F+4WD, VT2-RWD, SP2T en BMW 325i.

Waarom is er onderscheid in categorieën binnen de GT3-klasse?

Om het speelveld eerlijk te houden, zijn er in de SP9-klasse met GT3-auto's drie verschillende categorieën: Pro, Pro/Am en Am. Voor die berekeningen hanteert de NLS het FIA-classificatiesysteem.

Coureurs die in dit soort kampioenschappen willen racen, moeten zo'n licentie aanvragen bij de FIA en op basis van enkele eisen worden de coureurs onderverdeeld in de categorieën platinum, goud, zilver en brons. Verstappen is als F1-coureur in het bezit van de superlicentie en valt daarom meteen onder platinum. Dat levert in het NLS-kampioenschap een waardering van 4 op.

De Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 valt onder de Pro-categorie in NLS. Foto door: Mercedes-Benz

Wanneer de gemiddelde waardering van de coureurs in één GT3-auto boven de 2,4 uitkomt, valt dit team onder de Pro-categorie - de absolute top op de Nordschleife. Bij een gemiddelde van exact 2,4 of lager, valt een team onder Pro-Am. De AM-klasse is er voor teams met een gemiddelde waardering van 1,35 of lager - vaak weggelegd voor teams met zilveren en bronzen coureurs.

Het team van Verstappen neemt deel aan de Pro-klasse, waar in totaal dertien auto's te vinden zijn. Er zijn negen auto's in de Pro/Am-klasse en vijf in de Am-klasse tijdens NLS2.

Hoe kan Verstappen racen op de Nürburgring tijdens F1-seizoen?

Verstappen had zijn ambities om deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring al regelmatig kenbaar gemaakt. Dit jaar stonden de sterren op één lijn voor de Red Bull F1-coureur, aangezien de 24 uur van de Nürburgring tussen de Grands Prix van Miami en Canada valt. Verstappen benadrukte echter ook dat hij alleen wilde deelnemen als hij zich goed kon voorbereiden op de race en dus kwam al snel een deelname aan een NLS-race ter sprake.

De eerste twee races van het NLS-seizoen vielen echter samen met de Formule 1-races in China en Japan. Vanuit Mercedes-AMG kwam er echter een push bij de NLS-organisatie om de eerste race een week uit te stellen, zodat Verstappen alsnog kon meedoen. Dat gebeurde niet, maar de NLS-organisatie zag ook de positieve effecten van een Verstappen-deelname in en besloot als tegemoetkoming om NLS2 juist een week naar voren te halen. Zo viel NLS2 tussen de F1-races in China en Japan.

"De beslissing om een datum die ruim van tevoren was vastgesteld uit te stellen, is genomen na intensieve gesprekken met veel betrokken partijen, waarbij alle belangen zorgvuldig zijn afgewogen – in het belang van de autosport", zei NLS-baas Mike Jäger. "We willen de wereldwijde bekendheid die de NLS vorig jaar dankzij de deelname van Max Verstappen heeft gekregen, verder uitbouwen, ten gunste van alle teams en deelnemers."

Hoe ziet het tijdschema voor NLS2 eruit?

Het NLS-kampioenschap hanteert voor de meeste weekenden een standaardschema. Het gaat dan om een compact programma. De kwalificatie voor NLS2 begint zaterdag 21 maart om 08.30 uur en duurt tot 10.00 uur. Aanwezige fans kunnen vervolgens van 10.20 uur tot 11.00 uur genieten van de pitwalk alvorens de auto's zich om 11.00 uur naar de startgrid begeven voor de startprocedure. De race begint om 12.00 uur en eindigt dus om 16.00 uur. Alleen tijdens NLS7 zal de finishvlag pas om 18.00 uur gezwaaid worden.

Waar kun je NLS2 live volgen?

De tweede race van het NLS-kampioenschap - door de afgelasting van NLS1 eigenlijk de eerste race - is live te volgen bij Viaplay. De uitzending begint om 11.10 uur en is voorzien van Engelstalig commentaar. Ook is er op YouTube een livestream van ADAC Motorsports met Duits en Engels commentaar te vinden. Bovendien zal het simraceteam van Verstappen, Team Redline, live de verrichtingen van het team volgen via Twitch.tv/TeamRedline.