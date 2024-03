NES zet streep door openingsrace, strijd met NLS woedt voort

De machtsstrijd tussen de bekende Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) onder leiding van ADAC en de nieuwe Nürburgring Endurance Series (NES) van Automobilclub von Deutschland (AvD) en Nürburgring-eigenaar NR Holding heeft een nieuw dieptepunt bereikt. De openingsrace van de NES is geschrapt vanwege een gebrek aan geïnteresseerde deelnemers om op het Grand Prix-circuit - dus zonder de Nordschleife - te racen. In plaats daarvan zal het een testdag worden te midden van een strijd om langeafstandsraces op de Nordschleife. Beide partijen beschuldigen elkaar nu van oneerlijke praktijken en de situatie escaleert. De eerste race op de Nürburgring-Nordschleife moet nu op 6 april plaatsvinden, als onderdeel van de NLS, georganiseerd door Veranstaltergemeinschaft Langstreckenmeisterschaft Nürburgring (VLN).

Tegenhanger NES moet nu wachten tot 4 mei, alvorens de eerste race op de planning staat. Er blijven echter twijfels bestaan over dit nieuwe kampioenschap, dat maar weinig steun lijkt te krijgen van teams, coureurs en marshals. Velen weigeren te werken voor een kampioenschap dat werd gezien als een vijandige overnamepoging van AvD en NR Holding. In een opmerkelijke verklaring beschuldigt NES nu op zijn beurt de ADAC en NLS ervan dat zij alle belanghebbenden die wel voor NES willen werken onder druk zetten. "Het debuut van de Nürburgring Endurance Series gaat steeds vaker gepaard met het massale in diskrediet brengen van en represailles nemen tegen mensen die actief zijn en willen zijn voor NES", stelt NES in een verklaring. "NES heeft te maken gehad met toenemende vijandigheid en bedreigingen sinds de aankondiging van de introductie van dit nieuwe langeafstandskampioenschap in het voorjaar van 2023. Oorspronkelijk bedoeld als een serie van vier uur durende races op de Nordschleife, heeft NES het format voor het eerste evenement al moeten veranderen naar races op het Grand Prix-circuit."

De eerste race van NES is veranderd naar races van 90 minuten, die beperkt blijven tot het Grand Prix-circuit. Naar verluidt is de reden daarvoor het gebrek aan marshals die bereid waren om mee te werken. Voor een race op de Nordschleife zijn zo'n 400 tot 500 marshals nodig. Tests kunnen daarentegen plaatsvinden met een stuk minder marshals, aangezien snelle ronden en topsnelheden bereiken dan niet het voornaamste doel zijn.

"[Reden voor de formatwijziging] is dat vrijwilligersgroepen, stewards, marshals, officials, externe dienstverleners, andere belanghebbenden en zelfs teams en coureurs die neutraal blijven in de uitoefening van hun professionele taken of overwegend vrijwillige vrijetijdsactiviteiten, onder toenemende enorme druk staan van mensen die beweren te handelen in naam en voor rekening van de VLN/NLS en de ADAC", vervolgt NES in de verklaring. "Hoewel NES vanaf het allereerste begin de uitdaging van een competitief kampioenschap heeft aanvaard, neemt de vijandigheid vanuit verschillende kampen voortdurend toe. NES eist daarom publieke opheldering van alle betrokken instellingen dat alle personen vrij zijn om hun activiteiten op elk gewenst moment uit te voeren zoals zij dat willen, zonder dat ze voor de gevolgen hoeven te vrezen. Dit is voor NES vanzelfsprekend. NES wil graag alle sportcommissarissen en leiders bedanken die ondanks de dreiging van consequenties bereid zijn om voor NES te werken."

NLS hekelt 'nepnieuws' door 'trollen'

Nog voordat NES met deze verklaring kwam, had de NLS al gereageerd op de beschuldigingen vanuit het nieuwe kampioenschap. VLN-voorzitter Mike Jager omschreef de aantijgingen als 'bullshit'. "We vragen mensen in managementposities om niet voor concurrenten te werken, omdat dit over technologie en kennisoverdracht gaat", zegt Jager. "Het spreekt voor zich dat je in de Formule 1 niet tegelijkertijd voor Mercedes en Ferrari kunt werken. Degenen die dergelijke geruchten verspreiden, moeten misschien eens bij zichzelf te rade gaan en zich afvragen waarom mensen niet willen samenwerken", haalt hij uit.

Jager klaagt op zijn beurt ook over oneerlijke praktijken, al noemde hij niet direct NES. Via sociale media werden geruchten verspreid dat de tribunes en parkeerplaatsen gesloten zouden worden voor fans. Bovendien prees Jager de Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG, die, ondanks dat het voor 99 procent eigendom was van het Russische NR Holding, de VLN had geholpen, maar klaagde over de praktijken van 'andere partijen'. "Het is net als in het echte leven. Trollen verspreiden opzettelijk nepnieuws om je te destabiliseren. Het moet gezegd worden dat de dialoog met iedereen vanuit de operationele kant zeer productief was. We konden op voet van gelijkheid met elkaar praten. Er stond niets tussen ons. Toch zijn er obstakels opgeworpen door andere partijen. Maar dat weerhoudt ons er niet van om met elkaar te proberen te praten. Dat hebben we in het verleden gedaan en zullen dat in de toekomst blijven doen."

Vooralsnog ontvangt de NLS veel steun van coureurs, teams en belanghebbenden. Met de steun van ADAC erbij lijkt dit kampioenschap aan de winnende hand in deze machtsstrijd tussen NLS en NES. Aan Motorsport.com laten PR-experts weten dat de aankondiging een indicatie zou kunnen zijn van een exit-strategie voor NES. Iedere conclusie zou echter voorbarig zijn. Het valt nog te bezien in hoeverre de zaken verder escaleren.