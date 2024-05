NES zet na afgelasting eerste race streep door seizoen 2024

Op zaterdag 4 mei had het seizoen van het nieuwe endurancekampioenschap van start moeten gaan na een wisseling van programma eerder dit jaar, maar door een massale afmelding van 88 baanmarshals kon de organisatie de veiligheid niet meer garanderen. Daardoor werd de race een dag van tevoren afgeblazen, waarna de focus naar de race van 5 en 6 juli ging. Door die race en de overige twee weekenden gaat echter een streep, want de NES heeft aangekondigd dat het seizoen 2024 geannuleerd is. De organisatie wil zich de komende maanden richten op het seizoen 2025 in de hoop dat er dan wel een kampioenschap zal plaatsvinden.

Opmerkelijk is dat in het persbericht van NES gemeld wordt dat zij de komende tijd hun capaciteiten willen gebruiken om 'neutrale marshals' op te leiden. Die opleiding is gratis, belooft de organisatie. Die opmerking volgt na het besluit van die 88 marshals om tijdens de training van 3 mei te stoppen. NES sprak toen al van een 'gecoördineerde afmelding' nadat er eerder al een hoop te doen was om de steun van marshals aan de tegenhanger van de NES, de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS).

"Ondanks voldoende sponsors, intensieve inspanningen en een groot aantal gesprekken over het houden van de races, annuleert de NES alle race-evenementen die gepland staan voor 2024. Tegelijkertijd zal de NES zich onmiddellijk richten op de voorbereidingen voor het raceseizoen van 2025", valt in het persbericht te lezen. "Dank gaat in het bijzonder uit naar alle teams, sponsors en marshals die de NES ondanks alle tegenslagen hebben gesteund."

Complexe politieke strijd

Het besluit om een streep te zetten door het seizoen 2024 volgt na een aantal maanden van onderlinge strijd om langeafstandsraces op de Nürburgring-Nordschleife. Jarenlang was NLS de enige partij die races organiseerde, maar dit jaar barstte een complexe politieke strijd los. De NLS werd georganiseerd door de Veranstaltergemeinschaft Langstreckenmeisterschaft Nürburgring (VLN) en de Russische eigenaar van de Nürburgring, NR Holding. Laatstgenoemde wilde de Automobilclub von Deutschland (AvD) erbij betrekken, maar VLN wees dat voorstel af.

Sindsdien gaf NR Holding de AvD de opdracht om een kampioenschap op te richten zonder betrokkenheid van VLN. NR Holding kondigde daarnaast aan dat het VLN geen slots op de Nordschleife zou toekennen in 2024, maar door de bijzondere positie van het circuit - en de bijbehorende Nürburgring-wet - kreeg VLN in hoger beroep vijf slots voor zes races. De Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) maakte bekend titelsponsor te worden van de NLS, waardoor het vanaf heden de ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie heet.