NES-drama Nürburgring duurt voort: Race geschrapt na massale afmelding marshals

Dit weekend zou het nieuwe langeafstandskampioenschap op de Nürburgring-Nordschleife van start gaan met de eerste 4-uursrace. Alles was in gereedheid gebracht, maar op vrijdag zorgde een bizarre ontwikkeling ervoor dat de openingsrace van zaterdag geen doorgang kon vinden. In totaal meldden tachtig marshals zich rond lunchtijd af voor het weekend. Ook al stonden er reservemarshals klaar, was dat aantal niet genoeg om te voldoen aan de vereisten voor een race op het 24,36 kilometer lange circuit. De organisatoren zagen zich dus genoodzaakt om de openingsrace af te gelasten als gevolg van de massale afmelding van baanmarshals.

In een verklaring spreekt NES van een 'gecoördineerde afmelding' van de marshals. "De acties van individuen hebben ons en onze supporters aanzienlijk gehinderd en hebben ertoe geleid dat reeds aangegane verplichtingen zijn geannuleerd", zegt Ralph-Gerald Schlüter, directeur van NES. "De annulering van de NES-race is bitter en frustrerend. We waren goed voorbereid om de race te organiseren, maar we staan machteloos tegenover deze afmeldingen door de marshals. We betreuren deze ontwikkeling in het bijzonder voor alle teams, coureurs en deelnemers die uitkeken naar een goede racedag met ons. We willen alle talrijke marshals die altijd bereid zijn om bij de NES te werken uitdrukkelijk bedanken."

Volgens informatie van Motorsport-Total.com, een zusterpublicatie van Motorsport.com, was de club, wiens voorzitter Ralph-Gerald Schlüter voor zijn aantreden als NES-directeur was, een van de organisaties die zijn eigen leden vroeg om deel te nemen als marshals. Zij mochten echter geen clubkleding dragen en hun taken niet uitvoeren als clubleden.

De afgelasting is een nieuwe tegenslag voor de NES. De geplande seizoensopener in maart kon niet doorgaan zoals gepland. De NES had races gepland op het Grand Prix-circuit, maar deze werden omgezet in testessies op de Nordschleife. Officieel was dit het gevolg van de wensen van de deelnemers, maar slechts een handvol deelnemers had zich ingeschreven voor de races op het Grand Prix-circuit. De belangstelling voor de 4-uursrace op zaterdag was ook zeer beperkt. Hoewel het een generale repetitie zou zijn voor de 24-uursrace van eind mei, hadden zich woensdag slechts 15 deelnemers ingeschreven.

Lang konden autosportfans genieten van de NLS op de Nürburgring-Nordschleife. Het Duitse langeafstandskampioenschap is bekend en geliefd, maar door een politieke kwestie op de achtergrond kwam de positie van dit kampioenschap in gevaar. De NLS werd georganiseerd door de Veranstaltergemeinschaft Langstreckenmeisterschaft Nürburgring (VLN) en de Russische eigenaar van de Nürburgring, NR Holding. Laatstgenoemde wilde de Automobilclub von Deutschland (AvD) erbij betrekken, maar VLN wees dat voorstel af. Sindsdien gaf NR Holding de AvD de opdracht om een kampioenschap op te richten zonder betrokkenheid van VLN: de NES. Sindsdien is er een machtsstrijd gaande tussen beide kampioenschappen.