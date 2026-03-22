VLN

Mercedes komt met excuses na diskwalificatie Verstappen op Nordschleife

Max Verstappen kon zaterdag niet lang genieten van zijn overwinning in NLS2, de vieruursrace die hij samen met Jules Gounon en Dani Juncadella op de Nordschleife op zijn naam schreef.

Mike Mulder
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

Max Verstappen kwam zaterdagmiddag na vier uur racen met een minuut voorsprong op de rest van het veld juichend over de finishlijn in de #3 Winward Racing Mercedes-AMG GT3. In zijn tweede optreden in een race van de Nürburgring Langstrecken-Serie - dit keer samen met Jules Gounon en Dani Juncadella - had de Nederlander na een aanvankelijk hevig gevecht, een oppermachtige zege geboekt op de Nordschleife.

Het feest duurde niet lang: even voor 20.00 uur kwam het bericht naar buiten dat het team was gediskwalificeerd vanwege het overschrijden van het bandenreglement. In plaats van het maximaal toegestane aantal van zes, had de #3 Mercedes zeven bandensets gebruikt.

Winward biedt excuses aan voor de fout tijdens NLS2 waardoor Max Verstappen gediskwalificeerd werd.

Een grote fout en een flinke teleurstelling laat Winward Racing op sociale media weten. "Dit doet pijn. Helaas heeft een fout binnen het team ertoe geleid dat de wedstrijdleiding de winnende auto na de race heeft gediskwalificeerd. Dit was onze eerste race als Mercedes-AMG Performance Team op de Nürburgring Nordschleife. We willen onze excuses aanbieden aan iedereen die ons aanmoedigde."

Herkansing

Het avontuur van Verstappen in de Groene Hel eindigt hiermee niet. De Nederlander verschijnt in mei sowieso aan de start van de 24 uur van de Nürburgring, en door het schrappen van de Formule 1 Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië heeft hij misschien ook nog tijd om in april NLS3 te rijden. Na afloop van de race liet hij doorschemeren daar wel oren naar te hebben.

Ook Winward is van plan sterker terug te keren. "We gaan de dag grondig analyseren, ons zorgvuldig voorbereiden op de resterende races en ons volledig richten op de ADAC RAVENOL 24 uur van de Nürburgring."

Door de diskwalificatie van Verstappen, Gounon en Juncadella ging de overwinning in NLS2 naar Dan Harper en Jordan Pepper in de #99 Rowe Racing BMW. Tim Heinemann en Sven Müller promoveren naar de tweede plaats in de #44 Falken Porsche, terwijl de laatste podiumplaats nu naar Dylan Pereira, Tobias Müller en Patrick Assenheimer van Losch 48 Motorsport by Black Falcon Porsche ging.

