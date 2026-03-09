Officieel: Max Verstappen neemt deel aan de 24 uur van de Nürburgring

Er gingen al langere tijd geruchten dat Max Verstappen dit jaar zou deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. De viervoudig F1-kampioen heeft vaker ambities uitgesproken om aan de start van de langeafstandsrace op de 'Groene Hel' te verschijnen en dit jaar komt de timing goed uit: de 24 uur van de Nürburgring vindt plaats van 14 tot en met 17 mei. De Formule 1 racet dat weekend niet: een week ervoor zit F1 in Miami, een week na de 24 uur van de Nürburgring rijden de F1-coureurs in Canada.

Nu is door Mercedes-AMG officieel bevestigd dat Verstappen dit jaar deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij zal de Mercedes-AMG GT3 in Verstappen Racing-kleuren delen met ervaren coureurs Dani Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer. Juncadella maakt ook al deel uit van het GT World Challenge Europe Sprint-team van Verstappen Racing, Gounon vult dat team aan in de Endurance Cup. De Mercedes-AMG GT3 zal met startnummer 3 rijden - hetzelfde startnummer dat Verstappen in F1 draagt.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) de tweede race van het seizoen naar voren had gehaald om een deelname van Verstappen mogelijk te maken. De 28-jarige Nederlander wilde naar verluidt immers alleen willen deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring als hij zich goed kon voorbereiden en wilde op zijn minst één race ter voorbereiding doen. Die race valt tussen de F1-weekenden van China en Japan in, op 21 maart.

Max Verstappen neemt met Mercedes deel aan NLS2 en de 24 uur van de Nürburgring.

Naast de aankondiging dat Verstappen deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring, is ook zijn deelname aan NLS2 bevestigd. Die race dient dus ter voorbereiding op een van de grootste endurance-races van het jaar. Met de Mercedes-AMG GT3 komt Verstappen uit in de topklasse van de langeafstandsraces op de Nordschleife. Vorig jaar moest hij eerst nog zijn licentie behalen door in een GT4 te rijden.

"De Nürburgring-Nordschleife is een bijzondere plek", zegt Verstappen. "Er is geen ander circuit zoals dit. De 24 uur van de Nürburgring stond al heel lang op mijn bucketlist, dus ik ben ontzettend blij dat we het nu kunnen waarmaken."

"Vorig jaar heb ik mijn DMSB Permit Nordschleife gehaald en deelgenomen aan NLS9, die we hebben gewonnen. Die voorbereiding is erg waardevol, want we hebben veel geleerd dat we kunnen meenemen in ons programma dit jaar met NLS2 en de 24-uursrace. We hebben een sterke line-up met Dani, Jules en Lucas en geweldige ondersteuning van Red Bull en Mercedes-AMG Motorsport. Nu draait het om de juiste voorbereidingen vóór de evenementen, zodat we in de races kunnen maximaliseren."