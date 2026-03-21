Kwalificatieverslag
VLN NLS2

NLS2: Verstappen pakt pole op Nordschleife voor Barbarossapreis

Max Verstappen heeft pole-position veroverd voor de Barbarossapreis in de NLS. De Nederlander was in zijn Mercedes-AMG GT3 de snelste op de Nordschleife.

Mike Mulder
Mike Mulder
Bewerkt:
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

Foto door: Max Verstappen

Max Verstappen heeft opnieuw indruk gemaakt op de Nordschleife door pole te pakken voor de 58e Barbarossapreis, de tweede ronde van het NLS-seizoen 2026.

In tegenstelling tot vorige week, toen sneeuw de eerste NLS-race onmogelijk maakte, werd de zaterdagochtend op de Nürburgring gekenmerkt door zonnige omstandigheden. Tijdens de negentig minuten durende kwalificatie was het de Red Bull-coureur die de snelste tijd neerzette, zowel algemeen als in de SP9 PRO-klasse.

In het eerste deel van de sessie zette teamgenoot Daniel Juncadella direct de toon met een tijd van 8.01.310. Daarna gaf hij het stuur van de Mercedes #3 van Winward Racing over aan Verstappen en Jules Gounon, die elkaar afwisselden, wachtend op een vrije baan.

Een lange Code 60 na een incident in een lagere klasse verhinderde lange tijd snelle ronden, maar in de slotfase werd het circuit weer vrijgegeven. Verstappen stapte opnieuw in de Mercedes-AMG GT3 Evo en klokte een indrukwekkende 7.51.751 – slechts iets meer dan twee seconden boven het ronderecord.

Max Verstappen noteert op de Nordschleife een 7.51.751 in de Mercedes AMG GT3 EVO.

Foto door: Max Verstappen

In de laatste minuten verbeterden meerdere concurrenten zich nog. Christopher Haase klom eerst naar de top en eindigde uiteindelijk als tweede met de Audi Scherer PHX #16 op 1.974 seconde. Raffaele Marciello werd derde in de BMW Rowe #98 op een kleine drie seconden van de pole.

De tweede startrij wordt aangevoerd door een sterke Mattia Drudi in de Aston Martin Walkenhorst #34. Hij bleef daarmee de Mercedessen van Maxim Martin (#80 Winward) en David Pittard (#47 KCMG) voor. Dan Harper eindigde als zevende in de tweede BMW Rowe #99.

De Ferrari #45 van Kondo Racing start vanaf de achtste plaats. De negende tijd was voor de Ford HRT #65 van Frank Stippler, die tevens de snelste was in de PRO/AM-klasse. De top tien, binnen 5,7 seconden, wordt gecompleteerd door de Porsche Falken #44, vóór de Lamborghini Konrad #10.

In de AM-klasse ging de pole naar de Porsche Black Falcon #5 van Gabriele Piana, die als zestiende overall eindigde. Hij bleef daarmee onder meer de Lamborghini ABT #130 van Mirko Bortolotti voor.

De start van de vier uur durende race staat gepland om 12.00 uur.

