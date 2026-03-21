Verstappen na dominante pole in Groene Hel: "Veredelde testsessie"
Max Verstappen wil geen conclusies verbinden aan zijn pole in NLS2, de race die zaterdag wordt verreden. De Nederlander was op de Nordschleife bijna twee seconden sneller dan de concurrentie.
Max Verstappen keerde zaterdag onder grote belangstelling terug op de Nürburgring, voor NLS2, de vier uur durende race die zaterdagmiddag op de Nordschleife wordt verreden. De Nederlander liet er geen twijfel over bestaan waarom hij naar de Eifelstreek in Duitsland was afgereisd.
In een kwalificatiesessie vol onderbrekingen en strategische keuzes leverde de viervoudig wereldkampioen Formule 1 een masterclass af in de #3 Winward Racing Mercedes-AMG GT3, die hij deelt met Daniel Juncadella en Jules Gounon.
Met een pole-ronde van 7:51.751 reed Verstappen Nordschleife-veteraan Christopher Haase (#16 Scherer Sport PHX Audi) op maar liefst 1,974 seconde achterstand. Omgerekend naar een 'normaal' circuit van vijf kilometer komt dat neer op ongeveer een halve seconde voorsprong.
De beslissende ronde van Verstappen kwam tijdens een zeldzaam venster van twintig minuten waarin er geen Code 60 was afgekondigd. Het grootste deel van de sessie werd namelijk verstoord door neutralisaties, maar de Nederlander koos het perfecte moment en leverde een foutloze ronde af.
"Je hebt altijd een beetje geluk nodig met verkeer", zei Verstappen tegen de verzamelde media, waaronder Motorsport.com. "Volgens mij was dit letterlijk de enige ronde van de dag zonder een Code 60 die me ophield."
"De AMG voelt goed aan", vervolgde Verstappen. "Maar eerlijk gezegd is dit voor ons een soort veredelde testsessie. Ik moet nog wennen aan de rijderswissels bij pitstops – dat doen we natuurlijk niet in de Formule 1.”
De race NLS2 begint zaterdagmiddag om 12.00 uur en duurt tot 16.00 uur en is live te volgen via Viaplay.
Racing Bulls onthult speciale livery voor Japanse Grand Prix
Verstappen na dominante pole in Groene Hel: "Veredelde testsessie"
NLS2: Verstappen pakt pole op Nordschleife voor Barbarossapreis
De SuccesFormule: Hoe F1 een winstgevende miljardenindustrie werd
Steiner reageert op Verstappen: "Het ligt niet aan de regels"
NLS2 met Max Verstappen: Wat is NLS, wie doen er mee en waar live te kijken?
Wat zit er achter de 'horrorshow' voor Max Verstappen en Red Bull in China?
