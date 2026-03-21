Max Verstappen keerde zaterdag onder grote belangstelling terug op de Nürburgring, voor NLS2, de vier uur durende race die zaterdagmiddag op de Nordschleife wordt verreden. De Nederlander liet er geen twijfel over bestaan waarom hij naar de Eifelstreek in Duitsland was afgereisd.

In een kwalificatiesessie vol onderbrekingen en strategische keuzes leverde de viervoudig wereldkampioen Formule 1 een masterclass af in de #3 Winward Racing Mercedes-AMG GT3, die hij deelt met Daniel Juncadella en Jules Gounon.

Met een pole-ronde van 7:51.751 reed Verstappen Nordschleife-veteraan Christopher Haase (#16 Scherer Sport PHX Audi) op maar liefst 1,974 seconde achterstand. Omgerekend naar een 'normaal' circuit van vijf kilometer komt dat neer op ongeveer een halve seconde voorsprong.

Max Verstappen in de #3 Mercedes-AMG GT3 Evo. Foto door: Max Verstappen

De beslissende ronde van Verstappen kwam tijdens een zeldzaam venster van twintig minuten waarin er geen Code 60 was afgekondigd. Het grootste deel van de sessie werd namelijk verstoord door neutralisaties, maar de Nederlander koos het perfecte moment en leverde een foutloze ronde af.

"Je hebt altijd een beetje geluk nodig met verkeer", zei Verstappen tegen de verzamelde media, waaronder Motorsport.com. "Volgens mij was dit letterlijk de enige ronde van de dag zonder een Code 60 die me ophield."

"De AMG voelt goed aan", vervolgde Verstappen. "Maar eerlijk gezegd is dit voor ons een soort veredelde testsessie. Ik moet nog wennen aan de rijderswissels bij pitstops – dat doen we natuurlijk niet in de Formule 1.”

De race NLS2 begint zaterdagmiddag om 12.00 uur en duurt tot 16.00 uur en is live te volgen via Viaplay.

