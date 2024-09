Einde in conflict om enduranceraces Nürburgring lijkt in zicht

Begin dit jaar dreigde een conflict om het organiseren van enduranceraces op de Nürburgring, waarop de Veranstaltergemeinschaft Langstrecke Nürburgring (VLN) met de NLS al lange tijd het alleenrecht had. Daar kwam verandering in door een politieke kwestie waarbij veel partijen betrokken raakten. Kort uitgelegd kwam er een tegenhanger van de NLS op het toneel, geleid door de Russische eigenaar van het circuit, NR Holding, en de Automobilclub von Deutschland (AvD): de Nürburgring Endurance Series (NES). Dit omdat een voorstel van NR Holding aan VLN, waarmee het lange tijd de races organiseerde, over een samenwerking met AvD niet op steun kon rekenen van VLN.

Wat volgde was een langslepende kwestie met onder meer het uitstel van het NES-seizoen doordat tientallen marshals voortijdig het werk neerlegden tijdens een training, waarop de eerste race van het seizoen geen doorgang kon vinden. Uiteindelijk werd zelfs het hele seizoen van NES geschrapt, al waren er ambities om in 2025 weer een kampioenschap te organiseren. Aan die ambities zijn nu een einde gekomen, want NES is opgedoekt. "In het belang van de langeafstandsracerij en de teams heeft NES besloten om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om in 2025 races te organiseren", valt in een verklaring van de Nürburgring te lezen.

Het is goed nieuws voor het in Duitsland en omstreken gewaardeerde NLS, dat wel weer een contract heeft voor 2025. Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG en VLN zijn namelijk een contract overeengekomen voor het seizoen 2025, waardoor het dus gewoon weer races kan organiseren. "Met de vroegtijdige overeenkomst kunnen de VLN als organisator van de NLS en de deelnemende teams zich nu optimaal voorbereiden op de uitdagingen van het komende seizoen", legt Ingo Böder, directeur van Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG, uit. VLN moest daarvoor wel nog een aanbetaling van tussen de 1,1 en 1,2 miljoen euro voor doen, maar dat is inmiddels gedaan.

Bijzonder drieluik

Inmiddels is ook de kalender van de Nürburgring voor het seizoen 2025 gedeeld, waarop inderdaad plaats is voor NLS maar niet voor NES. Het NLS-kampioenschap begint op 22 maart en eindigt op 11 oktober. Het hoogtepunt van de kalender, de 24 uur van de Nürburgring, vindt plaats op 21 en 22 juni. Het vormt daarmee een deel van een bijzonder drieluik aan 24-uursraces. Een week voor de langeafstandsrace in de Eifel vindt namelijk de 24 uur van Le Mans plaats en een week na de Nürburgring volgt de 24 uur van Spa-Francorchamps. In alle drie de races wordt met GT3's gereden, al is dat in het geval van Le Mans wel met de ietwat aangepaste LMGT3's.