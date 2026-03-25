Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Analyse
VLN

Diskwalificatie Verstappen op de Nürburgring: dit ging er fout

Er is meer duidelijkheid over de diskwalificatie van Max Verstappen en zijn team in NLS2. Een fout met verschillende bandencompounds in de kwalificatie lag aan de basis van de uitsluiting.

Heiko Stritzke Mike Mulder

Verstappen-Disqualifikation am Nürburgring: Das lief genau schief

Foto door: Speedpictures

Volgens informatie van onze Duitse collega's van Motorsport-Total.com experimenteerde Winward Racing tijdens de kwalificatie met meerdere bandencompounds, wat uiteindelijk leidde tot een verkeerde telling van het aantal gebruikte sets.

De aanleiding lag bij de lage temperaturen op zaterdagochtend, die rond de vijf graden Celsius lagen. Daardoor besloot het team om de zachte band te testen. Hiervoor werden meteen twee sets gebruikt om data te vergelijken. Al snel bleek echter dat de soft-compound zelfs onder die omstandigheden te zacht was, mede doordat de zon het asfalt begon op te warmen.

Extra set softs blijkt cruciaal

De #3 Mercedes AMG gebruikte uiteindelijk drie sets banden in de kwalificatie: twee sets soft en één set medium. Dat extra setje softs, dat oorspronkelijk niet in de planning zat, bleek achteraf de doorslaggevende factor.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

Foto door: Gruppe C Photography

Dani Juncadella begon de kwalificatie op softs en noteerde er zelfs tijdelijk de snelste tijd mee, maar hij gaf al snel aan dat de compound niet ideaal was. Toch besloot het team ook Jules Gounon met een vergelijkbare (en dus tweede) set zachte banden de baan op te sturen, om de data te verifiëren en risico’s met versleten banden te vermijden.

Tussendoor reed Max Verstappen nog een korte run op het GP-circuit, voornamelijk om rijderswissels te oefenen en te wachten op een code 60-situatie. Dat had geen invloed op het aantal gebruikte banden.

Daarna reed Gounon zijn runs op de extra soft-set, waarmee definitief werd bevestigd dat deze compound te zacht was voor de omstandigheden. Verstappen kreeg vervolgens de geplande medium-set.

Fout had nog gecorrigeerd kunnen worden

In totaal gebruikte het team dus drie sets banden in de kwalificatie. De fout had tijdens de race nog hersteld kunnen worden door een eerder gebruikte set opnieuw in te zetten, bijvoorbeeld in Verstappens laatste stint.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

Foto door: Max Verstappen

Winward Racing deed dat echter niet en gebruikte vier nieuwe medium-sets voor de race, zoals oorspronkelijk gepland. Daarmee overschreed het team het toegestane bandenquotum.

Opvallend is dat er geen sprake was van een prestatievoordeel. De meeste teams in de SP9 Pro-klasse gebruiken immers ook vier sets banden tijdens een race. Het enige 'voordeel' zat in extra data en bevestiging dat de zachte Michelin-band al bij lichte zonnetraling minder effectief is dan de medium.

Leermoment voor team

De fout zal volgens betrokkenen niet snel opnieuw gebeuren en hangt mogelijk ook samen met het uitvallen van de eerste NLS-race van het seizoen. Was deze fout eerder gemaakt, dan had het waarschijnlijk minder aandacht gekregen – zeker zonder een viervoudig wereldkampioen Formule 1 in de auto.

Winward Racing slaat de derde NLS-race op 11 april over vanwege een clash met de GT World Challenge Europe, maar keert een week later terug tijdens de 24h-kwalificatieraces met twee auto’s. Of Verstappen daar opnieuw van de partij zal zijn, is nog niet bevestigd. Door het wegvallen van enkele Formule 1-races in het Midden-Oosten zou er in ieder geval ruimte in zijn agenda zijn.

Dit zijn de banden die de #3 AMG gebruikte

1. stint kwalificatie (Juncadella): Soft I
2. stint kwalificatie (Gounon): Soft II*
3. Stint kwalificatie (Verstappen): Medium I
4. Stint race (Verstappen): Medium II
5. Stint race (Juncadella): Medium III
6. Stint race (Gounon): Medium IV
7. Stint race (Verstappen): Medium V

*deze set was oorspronkelijk niet gepland

Deel of bewaar dit artikel

Beste reacties

