BMW maakt 1 aprilgrap werkelijkheid met M3 GT3 Touring voor 24 uur van de Nürburgring

Een speciaal gebouwde BMW M3 GT3 Touring zal dit jaar deelnemen aan van de 24 uur van de Nürburgring, zo heeft BMW officieel bekendgemaakt. De stationwagen komt uit in de experimentele SPX-categorie.

Het project ontstond uit een digitale grap op 1 april 2025. Toen de sociale mediakanalen van BMW een render toonden van een G81-gebaseerde GT3-auto, lachte de racegemeenschap niet alleen – ze eisten dat de auto echt gebouwd zou worden.

Met meer dan 1,6 miljoen views en ongekende betrokkenheid nam de directie in München het idee serieus. Inmiddels wordt een G81 Estate, officieel gedoopt tot BMW M3 Touring 24H, klaargestoomd voor zijn competitiedebuut.

BMW maakt de M3 GT3 Touring werkelijkheid na de 1 aprilgrap van 2025. Foto door: BMW Motorsport

In slechts acht maanden werd de BMW M3 Touring 24H gebouwd. De auto deelt dezelfde technische basis als de BMW M4 GT3 Evo, maar is gebaseerd op de carrosserie van de BMW M3 Touring. De BMW M3 Touring 24H is 200 millimeter langer en, inclusief de achtervleugel, 32 millimeter hoger dan de BMW M4 GT3 Evo. De technische specificaties van beide raceauto's zijn identiek.

Vier deuren, vier fabriekscoureurs

De auto wordt ingezet door Schubert Motorsport en rijdt op Yokohama-banden, net als het SP9-klassevlaggenschip van het team: de M4 GT3. Vier fabriekscoureurs zullen plaatsnemen achter het stuur: Nordschleife-veteraan Jens Klingmann, de Belgische coureur Ugo de Wilde en het Amerikaanse duo Connor De Phillippi en Neil Verhagen.

"Een project als dit heeft nog nooit bestaan binnen BMW M Motorsport. Ik ben enthousiast – en tegelijkertijd weet ik zeker dat onze fans, die nergens dichter bij ons staan dan in ons tweede thuis op de Nürburgring, net zo enthousiast zullen zijn", aldus BMW-motorsportdirecteur Andreas Roos.

De deelname in de SPX-klasse belooft een spectaculaire strijd voor fans. De BMW-stationwagen neemt het op tegen de HWA EVO.R, een radicale herinterpretatie van de Mercedes 190E 2.5-16 Evo II.

De HWA werd onlangs nog gespot tijdens tests voorafgaand aan de inmiddels geannuleerde NLS1-race, met voormalig BMW-coureur Bruno Spengler achter het stuur. Hij zal het in de 'Groene Hel' opnemen tegen zijn voormalige werkgever.

Stationwagens in de spotlights

Hoewel de M3 Touring 24H een opvallende verschijning is, volgt hij een zeldzame maar legendarische traditie van zogenoemde 'racing lorries' (race-stationwagens), die vooral in het BTCC hebben gereden. Hoewel de meeste mensen zich de iconische Volvo 850 Estate uit het seizoen van 1994 herinneren, duurde het nog twintig jaar voordat stationwagens ook daadwerkelijk races wonnen.

Jan Lammers in de Volvo 850 SE/GLT. Foto door: Motorsport Images

De Honda Civic Tourer behaalde vier overwinningen in 2014, maar de ultieme estate-kampioen blijft de Subaru Levorg GT, die in 2017 de BTCC-titel won met Ash Sutton achter het stuur.

Op de Nürburgring-Nordschleife boekte de Mitsubishi Lancer-stationwagen van Mario Fuchs meerdere algemene overwinningen in de Rundstrecken Challenge Nürburgring, een serie die tijdens het 24-uursweekend op donderdagochtend als supportklasse rijdt.

De transformatie van de G81 tot een GT3-specificatie raceauto betekent een bijzonder moment voor het merk. Al in 2000 bouwde BMW namelijk een geheime M3 E46 Touring-prototype, maar destijds besloot het merk deze niet op de markt te brengen. Dat gebeurde pas in 2022 met de introductie van het G81-model.