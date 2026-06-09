Waarom de Historic GP Zandvoort een must-see is voor autosportfans

Wie denkt dat historische autosport vooral bestaat uit statische museumstukken achter een hek, heeft de Historic Grand Prix Zandvoort nooit bezocht. Van 19 tot en met 21 juni verandert Circuit Zandvoort opnieuw in een rijdend tijdcapsule. Niet alleen staan er tientallen legendarische racewagens aan de start, ze worden ook gebruikt waarvoor ze ooit gebouwd zijn: racen. Hard racen. Op een van de meest karaktervolle circuits van Europa.

Dat maakt de Historic GP anders dan veel andere klassieke evenementen. Hier draait het niet om gepoetste auto's op een grasveld, maar om actie op de baan. De geur van benzine, het geluid van motoren uit verschillende tijdperken en de aanblik van iconische racewagens die door de Tarzanbocht duiken, zorgen voor een ervaring die moderne autosportfans zelden nog meemaken.

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Historische Formule 1 van dichtbij

Voor veel bezoekers vormen de historische Formule 1-auto's het absolute hoogtepunt. In de Masters Racing Legends-klasse verschijnen voormalige Grand Prix-wagens uit de jaren tachtig, negentig en begin jaren 2000 op het asfalt. Dat betekent auto's uit de periode waarin turbo's, V10's en V8's het geluid van de sport bepaalden.

Het bijzondere is dat deze auto's niet alleen worden tentoongesteld. Ze worden daadwerkelijk op snelheid gereden. Voor fans die de sport pas tijdens het huidige hybride tijdperk zijn gaan volgen, biedt dat een zeldzame kans om te ervaren hoe Formule 1 vroeger klonk, rook en eruitzag.

Van Le Mans tot toerwagens

De aantrekkingskracht van het evenement gaat echter veel verder dan alleen Formule 1. Op het programma staan ook historische endurancewagens, GT's, prototypes en toerwagens uit verschillende decennia. Klassen als Masters Endurance Legends, Masters Sports Car Legends en diverse historische toerwagenkampioenschappen zorgen voor een gevarieerd startveld gedurende het hele weekend.

Op het programma staan ook historische endurancewagens, GT's, prototypes en toerwagens uit verschillende decennia. Foto door: Circuit Zandvoort

Juist die diversiteit maakt de Historic Grand Prix Zandvoort interessant voor zowel doorgewinterde kenners als bezoekers die simpelweg van autosport houden. Het ene moment zie je een voormalige Le Mans-auto voorbij schieten, even later vechten klassieke toerwagens wiel aan wiel om positie.

Een circuit dat perfect bij het evenement past

Ook de locatie speelt een belangrijke rol. Circuit Zandvoort is misschien wel het meest historische circuit van Nederland. De baan slingert door de duinen, kent natuurlijke hoogteverschillen en heeft nog altijd het karakter van een klassieke racebaan behouden.

Juist daardoor voelen historische racewagens hier volledig op hun plaats. Waar sommige moderne circuits vooral uit asfalt en uitloopstroken bestaan, vormt Zandvoort een decor dat perfect aansluit bij de auto's uit vervlogen tijden.

Een nieuwe ervaring

Misschien wel de meest bijzondere toevoeging aan het programma van 2026 is de nieuwe grid walk. Voor het eerst kunnen bezoekers vlak voor de start de grid betreden en tussen de historische Formule 1-auto's wandelen.

Het is precies het soort ervaring dat de Historic Grand Prix onderscheidt: de geschiedenis van de autosport niet bekijken van een afstand, maar er middenin staan. Foto door: Circuit Zandvoort

Dat klinkt als een klein detail, maar voor autosportfans is het een zeldzame kans. Waar moderne Formule 1-grids tegenwoordig streng afgeschermd zijn, kunnen bezoekers in Zandvoort straks op enkele meters afstand kennismaken met auto's uit de jaren zestig, zeventig en tachtig. Niet als museumstukken, maar als racewagens die enkele minuten later daadwerkelijk aan een race beginnen.

Het is precies het soort ervaring dat de Historic Grand Prix onderscheidt: de geschiedenis van de autosport niet bekijken van een afstand, maar er middenin staan.

Meer dan alleen races

De Historic Grand Prix Zandvoort draait bovendien niet uitsluitend om wat er op het circuit gebeurt. Organisatoren zetten nadrukkelijk in op een complete beleving, met historische aankleding, muziek, paddocktoegang, demonstraties en diverse activiteiten rondom de baan.

Misschien is dat uiteindelijk wel de grootste kracht van de Historic Grand Prix Zandvoort: het brengt verschillende generaties autosport samen. Foto door: Circuit Zandvoort

Daardoor is het evenement net zo interessant voor gezinnen of casual autosportfans als voor liefhebbers die precies weten in welk jaar een bepaalde Formule 1-auto zijn debuut maakte.

Misschien is dat uiteindelijk wel de grootste kracht van de Historic Grand Prix Zandvoort: het brengt verschillende generaties autosport samen. Voor oudere fans is het een reis terug naar de races die zij ooit live of op televisie volgden. Voor jongere bezoekers is het een kans om de geschiedenis van de sport niet uit een boek of documentaire te leren kennen, maar met eigen ogen en oren te beleven.

En wie eenmaal een historische F1-auto voluit door de duinen van Zandvoort heeft horen rijden, begrijpt meestal direct waarom zoveel bezoekers ieder jaar terugkeren.