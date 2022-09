De Yamaha Racing Heritage Club (YRHC) sluit een memorabel openingsseizoen af in de ‘Cathedral of Speed’ tijdens de Classic GP Assen. Op het meest succesvolle circuit voor Yamaha, het merk won meer dan veertig Grand Prix-races in Assen, komen 15-voudig wereldkampioen Giacomo Agostini, 7-voudig kampioen Phil Read, 2-voudig kampioen Dieter Braun, 2-voudig kampioen Carlos Lavado en wereldkampioen Rodney Gould in actie op 17 en 18 september aanstaande.

13 TT-overwinningen

Deze vijf coureurs wonnen maar liefst dertien TT-races op Yamaha. Engelsman Phil Read, hij won in 1965 de allereerste wereldtitel voor Yamaha, zegevierde vier keer in Assen, net als Carlos Lavado uit Venezuela. Read’s landgenoot Rodney Gould won twee TT’s op Yamaha. De Duitser Dieter Braun won in Assen op Yamaha in 1973 en werd dat jaar de eerste 250cc wereldkampioen op een niet-fabrieksmachine. De Italiaan Giacomo Agostini sloot zijn indrukwekkende carrière af met de eerste 350cc en 500cc wereldtitels voor Yamaha. Zijn TT-overwinningen in 1974 waren tevens de eerste in die categorieën op een 2-takt machine, na de jarenlange dominantie van 4-takt machines.

Yamaha Racing Heritage Club

De Yamaha Racing Heritage Club (YRHC) werd gelanceerd in 2021 en is een unieke manier voor Yamaha om zijn rijke race-erfenis te laten zien en te eren. YRHC werkt samen met eigenaren en verzamelaars van klassieke Yamaha-racemotorfietsen en geeft leden exclusieve toegang tot geavanceerde technische ondersteuning om de machines te helpen onderhouden. Bovendien kunnen leden hun machine ook authentificeren in de officiële YRHC-database, waarmee het officieel een plaats in de racegeschiedenis van Yamaha bevestigt. Tijdens de Classic GP Assen beeldt YRHC de hele 65-jarige racegeschiedenis van Yamaha uit met een grote collectie iconische Yamaha-racemotorfietsen.

Kaarten verkrijgbaar vanaf 15,- euro

Classic GP biedt drie dagen vol races en demonstraties. Een uitgebreide statische show van klassieke auto’s en motoren maakt de ervaring compleet. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 15 euro voor de vrijdag, 30 euro voor de zaterdag of zondag, tot 49,50 euro voor een weekendkaart. Het parkeren van klassieke motoren en auto’s op de TT-paddock kost respectievelijk 30 en 50 euro en geheel verzorgde VIP-arrangementen zijn verkrijgbaar vanaf 145 euro.