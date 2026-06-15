Historic Grand Prix Zandvoort tijden: volledig tijdschema van het weekend
Circuit Zandvoort staat dit weekend in het teken van de Historic Grand Prix. In dit overzicht vind je het volledige tijdschema van de drie dagen met alle starttijden.
Foto: Circuit Zandvoort
Sinds 2013 is de Historic Grand Prix een vast onderdeel van de racekalender op Circuit Zandvoort en dat is in 2026 niet anders. Liefhebbers van historische Formule 1-bolides, GT-auto's, endurancewagens en toerwagens kunnen van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni hun hart ophalen en genieten van veel racegeschiedenis.
De organisatie van de Historic Grand Prix is er weer in geslaagd om een bomvol programma neer te zetten met veel verschillende raceklassen en de nodige variatie qua auto's. Maar hoe ziet het programma er precies uit en wanneer komt welke klasse in actie? In het onderstaande tijdschema vind je de starttijden van alle sessies.
Tijdschema Historic Grand Prix Zandvoort - vrijdag 19 juni
|Tijd
|Klasse
|Sessie
|09.00u - 09.30u
|F2 & F3 Classic Interseries
|Eerste vrije training
|09.40u - 10.05u
|Masters Racing Legends
|Vrije training
|10.15u - 10.40u
|Tourenwagen Legenden
|Kwalificatie 1
|10.50u - 11.25u
|Masters Sportscar Legends
|Kwalificatie
|11.35u - 12.05u
|F2 & F3 Classic Interseries
|Tweede vrije training
|12.15u - 12.45u
|Super Sixties
|Kwalificatie
|12.55u - 13.10u
|Demonstratie
|13.20u - 13.50u
|Masters Endurance Legends
|Vrije training
|14.00u - 14.25u
|Hankook NK HARC 82-90
|Kwalificatie
|14.35u - 15.00u
|Masters Racing Legends
|Kwalificatie
|15.10u - 15.30u
|F3 Classic Interseries
|Kwalificatie
|15.40u - 16.05u
|Historic Grand Prix Cars
|Kwalificatie
|16.20u - 16.45u
|Tourenwagen Legenden
|Race 1
|16.55u - 17.35u
|Masters Endurance Legends
|Kwalificatie
|17.45u - 18.05u
|F2 Classic Interseries
|Kwalificatie
Tijdschema Historic Grand Prix Zandvoort - zaterdag 20 juni
|Tijd
|Klasse
|Sessie
|08.20u - 08.50u
|Super Sixties
|Race 1
|09.00u - 09.15u
|Dutch Vintage Sports Car Club
|Demonstratie
|09.25u - 09.50u
|Tourenwagen Legenden
|Kwalificatie 2
|10.05u - 10.45u
|Masters Sportscar Legends
|Race 1
|11.00u - 11.15u
|Demonstratie
|11.20u - 11.30u
|Club Parade
|Demonstratie
|11.35u - 12.05u
|Masters Racing Legends
|Startgrid
|12.05u - 12.30u
|Masters Racing Legends
|Race 1
|12.45u - 13.10u
|Historic Grand Prix Cars
|Race 1
|13.35u - 14.15u
|Masters Endurance Legends
|Race 1
|14.25u - 14.40u
|Dutch Vintage Sports Car Club
|Demonstratie
|14.55u - 15.20u
|F3 Classic Interseries
|Race 1
|15.35u - 16.05u
|Hankook NK HARC 82-90
|Race 1
|16.15u - 16.45u
|Masters Gentlemen Drivers
|Kwalificatie
|16.55u - 17.15u
|Masters F1 Demonstration
|Demonstratie
|17.30u - 17.55u
|F2 Classic Interseries
|Race 1
|18.10u - 18.35u
|Tourenwagen Legenden
|Race 2
Tijdschema Historic Grand Prix Zandvoort - zondag 21 juni
|Tijd
|Klasse
|Sessie
|08.20u - 08.45u
|F3 Classic Interseries
|Race 2
|09.00u - 10.00u
|Masters Gentlemen Drivers
|Race
|10.10u - 10.30u
|Masters F1 Demonstration
|Demonstratie
|10.45u - 11.10u
|Historic Grand Prix Cars
|Race 2
|11.25u - 12.05u
|Masters Sportscar Legends
|Race 2
|12.20u - 12.45u
|F2 Classic Interseries
|Race 2
|12.55u - 13.10u
|Demonstratie
|13.15u - 13.35u
|Dutch Vintage Sports Car Club
|Demonstratie
|13.40u - 14.10u
|Masters Racing Legends
|Startgrid
|14.10u - 14.35u
|Masters Racing Legends
|Race 2
|14.45u - 14.55u
|Club Parade
|Demonstratie
|15.20u - 16.00u
|Masters Endurance Legends
|Race 2
|16.15u - 16.45u
|Super Sixties
|Race 2
|17.00u - 17.30u
|Hankook NK HARC 82-90
|Race 2
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