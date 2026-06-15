Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Special feature
Retro Historic Grand Prix Zandvoort

Historic Grand Prix Zandvoort tijden: volledig tijdschema van het weekend

Circuit Zandvoort staat dit weekend in het teken van de Historic Grand Prix. In dit overzicht vind je het volledige tijdschema van de drie dagen met alle starttijden.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Historic Grand Prix Zandvoort

Foto: Circuit Zandvoort

Sinds 2013 is de Historic Grand Prix een vast onderdeel van de racekalender op Circuit Zandvoort en dat is in 2026 niet anders. Liefhebbers van historische Formule 1-bolides, GT-auto's, endurancewagens en toerwagens kunnen van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni hun hart ophalen en genieten van veel racegeschiedenis.

De organisatie van de Historic Grand Prix is er weer in geslaagd om een bomvol programma neer te zetten met veel verschillende raceklassen en de nodige variatie qua auto's. Maar hoe ziet het programma er precies uit en wanneer komt welke klasse in actie? In het onderstaande tijdschema vind je de starttijden van alle sessies.

Tijdschema Historic Grand Prix Zandvoort - vrijdag 19 juni

Tijd Klasse Sessie
09.00u - 09.30u F2 & F3 Classic Interseries Eerste vrije training
09.40u - 10.05u Masters Racing Legends Vrije training
10.15u - 10.40u Tourenwagen Legenden Kwalificatie 1
10.50u - 11.25u Masters Sportscar Legends Kwalificatie
11.35u - 12.05u F2 & F3 Classic Interseries Tweede vrije training
12.15u - 12.45u Super Sixties Kwalificatie
12.55u - 13.10u Demonstratie  
13.20u - 13.50u Masters Endurance Legends Vrije training
14.00u - 14.25u Hankook NK HARC 82-90 Kwalificatie
14.35u - 15.00u Masters Racing Legends Kwalificatie
15.10u - 15.30u F3 Classic Interseries Kwalificatie
15.40u - 16.05u Historic Grand Prix Cars Kwalificatie
16.20u - 16.45u  Tourenwagen Legenden Race 1
16.55u - 17.35u Masters Endurance Legends Kwalificatie
17.45u - 18.05u F2 Classic Interseries Kwalificatie

Tijdschema Historic Grand Prix Zandvoort - zaterdag 20 juni

Tijd Klasse Sessie
08.20u - 08.50u Super Sixties Race 1
09.00u - 09.15u Dutch Vintage Sports Car Club Demonstratie
09.25u - 09.50u Tourenwagen Legenden Kwalificatie 2
10.05u - 10.45u Masters Sportscar Legends Race 1
11.00u - 11.15u Demonstratie  
11.20u - 11.30u Club Parade Demonstratie
11.35u - 12.05u Masters Racing Legends Startgrid
12.05u - 12.30u Masters Racing Legends Race 1
12.45u - 13.10u Historic Grand Prix Cars Race 1
13.35u - 14.15u Masters Endurance Legends Race 1
14.25u - 14.40u Dutch Vintage Sports Car Club Demonstratie
14.55u - 15.20u F3 Classic Interseries Race 1
15.35u - 16.05u Hankook NK HARC 82-90 Race 1
16.15u - 16.45u Masters Gentlemen Drivers Kwalificatie
16.55u - 17.15u Masters F1 Demonstration Demonstratie
17.30u - 17.55u F2 Classic Interseries Race 1
18.10u - 18.35u Tourenwagen Legenden Race 2

Tijdschema Historic Grand Prix Zandvoort - zondag 21 juni

Tijd Klasse Sessie
08.20u - 08.45u F3 Classic Interseries Race 2
09.00u - 10.00u Masters Gentlemen Drivers Race
10.10u - 10.30u Masters F1 Demonstration Demonstratie
10.45u - 11.10u Historic Grand Prix Cars Race 2
11.25u - 12.05u Masters Sportscar Legends Race 2
12.20u - 12.45u F2 Classic Interseries Race 2
12.55u - 13.10u Demonstratie  
13.15u - 13.35u Dutch Vintage Sports Car Club Demonstratie
13.40u - 14.10u Masters Racing Legends Startgrid
14.10u - 14.35u Masters Racing Legends Race 2
14.45u - 14.55u Club Parade Demonstratie
15.20u - 16.00u Masters Endurance Legends Race 2
16.15u - 16.45u Super Sixties Race 2
17.00u - 17.30u Hankook NK HARC 82-90 Race 2
Meer over de Historic Grand Prix:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Historic Grand Prix Zandvoort tijden: volledig tijdschema van het weekend

Retro
Vint Retro
Historic Grand Prix Zandvoort
Historic Grand Prix Zandvoort tijden: volledig tijdschema van het weekend

Hülkenberg verklaart bizarre oorzaak uitvalbeurt: "Nog nooit meegemaakt"

Formule 1
F1 Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Hülkenberg verklaart bizarre oorzaak uitvalbeurt: "Nog nooit meegemaakt"

Colapinto teruggezet naar P10 na straf voor gele vlag in Barcelona

Formule 1
F1 Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Colapinto teruggezet naar P10 na straf voor gele vlag in Barcelona

Elkann prijst Hamilton en Ferrari na emotionele zege in Barcelona

Formule 1
F1 Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Elkann prijst Hamilton en Ferrari na emotionele zege in Barcelona
Vorig artikel Historic Grand Prix Zandvoort bezoeken? Dit moet je weten over tickets en toegang

Beste reacties
Meer van
Bjorn Smit

Uitslag: Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië

Formule 1
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Uitslag: Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië

F1 Barcelona 2026: Hoe laat begint de race vandaag?

Formule 1
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
F1 Barcelona 2026: Hoe laat begint de race vandaag?

Column: Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Column: Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?