Eind augustus racet de Formule 1 voorlopig voor het laatst op Circuit Zandvoort tijdens de Grand Prix van Nederland, maar ook in juni rijden er al F1-bolides door de Noord-Hollandse duinen tijdens de Historic Grand Prix. Het blijft dan niet bij historische F1-auto's, maar ook verschijnen er klassieke GT-auto's, endurancebolides en toerwagens op het asfalt.

De Historic Grand Prix is ook een perfecte gelegenheid om voor een gunstige prijs heel dicht bij de bolides in de buurt te komen. Maar welke tickets zijn er en wat kosten ze? En hoe zit het met de toegang tot Circuit Zandvoort tijdens het evenement? In dit artikel vind je alle informatie.

Welke tickets zijn beschikbaar voor de Historic Grand Prix?

Voor de Historic Grand Prix in Zandvoort zijn meerdere soorten tickets beschikbaar: losse dagkaarten, een passe-partout voor het hele weekend en Premium Paddock-kaarten.

Losse vrijdagtickets zijn de goedkoopste manier om de Historic Grand Prix te bezoeken. Een toegangskaart voor een volwassene kost op die dag 20 euro, kinderkaarten (voor kinderen tot en met 11 jaar) zijn gratis. Voor zaterdag en zondag zijn de kaarten voor volwassenen 32,50 euro, terwijl kinderen tot en met 11 jaar voor 7,50 euro mee mogen. Kinderen tot en met 3 jaar kunnen zelfs gratis naar binnen.

Als je een passe-partout aanschaft, mag je op vrijdag, zaterdag en zondag het circuit betreden voor de Historic Grand Prix. Deze tickets kosten 52,50 euro voor volwassenen en 12,50 euro voor kinderen tot en met 11 jaar. Ook hier geldt dat kinderen tot en met 3 jaar gratis mee mogen.

Tijdens de Historic Grand Prix sta je met je neus bovenop de auto's. Foto door: Circuit Zandvoort

Wie iets meer luxe wil tijdens zijn of haar bezoek aan de Historic Grand Prix, kan Premium Paddock-tickets aanschaffen. De zaterdag is inmiddels uitverkocht, maar voor zondag 21 juni zijn deze kaarten nog beschikbaar. Deze kosten 125 euro en daarbij is de algemene toegang al inbegrepen.

Daarnaast worden er BBQ-lunchpakketten verkocht op zaterdag en zondag. Het kinderpakket kost 22,50 euro, het mediumpakket voor volwassenen kost 49,50 euro en het pakket voor de grote eter is 62,50 euro. Ook hierbij zijn toegangskaarten voor de betreffende dag inbegrepen.

Tot slot zijn er nog enkele aanvullingen op de tickets te koop. Zo kosten parkeerkaarten voor vrijdag, zaterdag en zondag 18 euro per dag. Bovendien kun je voor 25 euro over de grid lopen voorafgaand aan de Masters Racing Legends-races.

Waar krijg je toegang tot met tickets voor de Historic GP?

Met de reguliere dagtickets en de passe-partout kun je als toeschouwer bij de Historic Grand Prix al veel meer zien dan tijdens bijvoorbeeld de Dutch Grand Prix. Je krijgt niet alleen toegang tot het evenemententerrein en de tribunes, maar ook mag je door de paddock van Circuit Zandvoort lopen. Je kunt de historische racebolides dus echt van dichtbij bekijken.

Ook met de Premium Paddock-tickets krijg je toegang tot het terrein, de tribunes en de paddock. Daar komt echter nog premium hospitality bovenop. Denk daarbij aan een open bar en catering met uitzicht op de baanactie.

Hoe kun je Circuit Zandvoort bereiken tijdens de Historic GP?

Waar Circuit Zandvoort tijdens de Nederlandse Grand Prix vrijwel niet bereikbaar is per auto, is dat tijdens de Historic Grand Prix anders. Wie online een parkeerkaart koopt, kan met de auto op het terrein van het circuit parkeren. Als de parkeerkaarten uitverkocht zijn en je toch met de auto wil komen, dan kun je gebruikmaken van de parkeerplaatsen in de gemeente Zandvoort.

Circuit Zandvoort moedigt echter aan om ook de Historic Grand Prix met het openbaar vervoer te bezoeken. Dat is mogelijk door de trein naar station Zandvoort aan Zee te nemen. Vanaf het station is het nog 500 meter lopen naar de hoofdingang van het circuit. Ook is het mogelijk om vanuit het centrum van Zandvoort of het station van Haarlem per bus naar het circuit te komen.

De Historic Grand Prix op Circuit Zandvoort vindt van 19 tot en met 21 juni 2026 plaats. Tickets voor het evenement zijn te koop via de officiële webshop.