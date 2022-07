Historic GP Zandvoort: Oude F1-auto’s van Schumacher, Verstappen en meer

Na twee edities zonder publiek door de coronarestricties kunnen de liefhebbers van historische racewagens half juli hun hart weer ophalen op CM.com Circuit Zandvoort. Iconische Formule 1-bolides, Le Mans-legenden, F3-races, recentere formulewagens: voor elk wat wils tijdens het weekend van 15 tot en met 17 juli.

Bestel hier je tickets voor de Historic Grand Prix Zandvoort 2022

Demo’s met oude F1-wagens van Schumacher en Verstappen

Naast de racekampioenschappen, staat er een aantal mooie demo’s op het programma. Zo verzorgen BMW en Porsche demonstraties met enkele van hun mooiste en meest succesvolle raceauto’s uit de historie. Buiten dat verzorgt FORCE demo’s met historische Formule 1-bolides. Ook hier zitten weer een aantal pareltjes tussen. Zo komt Lorina McLaughlin in actie met de Benetton-Ford B192-08 van Michael Schumacher. Motorsport.com sprak de eigenaresse over de bijzondere bolide, haar passie voor de sport en meer.

De Nederlandse fan zal ook reikhalzend uitkijken naar de Simtek S951 uit 1995. Met deze knalpaarse wagen kwamen Jos Verstappen en Domenico Schiattarella in actie. De wagen kon aardig mee in de middenmoot, maar de betrouwbaarheid was ver te zoeken. Na vier races was het geld op en werd de stekker uit het project getrokken. In de afgelopen jaren verscheen de opgeknapte bolide regelmatig op het circuit, en dit jaar is de Simtek ook in Zandvoort te bewonderen.

Unieke Formule 1-bolides

De Masters Racing Legends draait om de bolides uit ‘het gouden tijdperk’ van de Formule 1: de jaren tussen 1966 en 1985. Iconische modellen van McLaren, Williams, Lotus en Tyrrell, waarvan enkelen ook nog deelgenomen hebben aan de Grand Prix van Nederland, verschijnen aan het vertrek. Als de aanblik nog niet genoeg is, dan zorgen de snerpende drieliter-motoren wel voor kippenvel op de tribunes.

De Tyrrell P34 is uniek in het startveld. Dit is namelijk de enige Formule 1-auto met zes wielen die heeft deelgenomen aan Grands Prix. De iconische blauw-gele wagen dateert uit 1976 en zorgde logischerwijs voor heel wat gefronste wenkbrauwen in de F1-paddock. Al gauw bleek de P34 niet alleen opvallend, maar ook snel te zijn. Na een uitvalbeurt van Patrick Depailler bij het debuut in Spanje, pakte teamgenoot Jody Scheckter een race later in België al een vierde plaats. In Monaco haalden beide bolides het podium, in de vierde race werd zelfs een 1-2 geboekt in de GP van Zweden. Daar bleef het bij qua overwinningen. Na nog een serie podiumplaatsen eindigde de renstal knap als derde in de WK-stand.

Liefhebbers van de legendarische constructeur Lotus komen op prima aan hun trekken tijdens de Historic Grand Prix Zandvoort. Een flink aantal bolides uit de roemruchte historie van het merk verschijnt aan de start, waaronder de Lotus 78 waarmee het team in 1977 als tweede eindigde in het kampioenschap. Uiteraard in de iconische kleurstelling. Over iconische kleuren gesproken: de McLaren M29 in het traditionele rood-wit kan er ook wat van.

Le Mans-legenden

Liefhebbers van de 24 uur van Le Mans kunnen hun hart ophalen met de Masters Endurance Legends. Hier komen enkele van de mooiste en meest succesvolle prototypes en GT-bolides uit het FIA World Endurance Championship en de 24 uur van Le Mans aan de start. Deze wagens namen tussen 1995 en 2015 deel aan de kampioenschappen en verkeren nog altijd in topconditite.

Een van de topstukken van deze competitie is de Peugeot 908 uit 2011. Dit was het laatste model waarmee Peugeot deelnam aan de 24 uur van Le Mans. De Franse fabrikant knokte 24 uur lang met rivaal Audi om de overwinning in de klassieker. Dat mondde uit in een van de meest spannende finales aller tijden. Uiteindelijk ging de winst naar het Duitse merk, met slechts dertien seconden voorsprong op de eerste Peugeot. De tweede en derde wagen van het team eindigden op de derde en vierde positie.

Voor de liefhebbers van GT-bolides valt er ook genoeg te genieten. Wat te denken van de Dodge Viper uit 2008. Niet alleen indrukwekkend om te zien, ook het geluid zal in de wijde omgeving te horen zijn.

Het programma bevat nog veel meer historische racekampioenschappen, zoals de FIA Historic F3 European Cup, de MAXX Formula met recente formulewagens en races van de Historische Auto Ren Club. Wil je niks missen van dit spektakel? Bestel dan hier je tickets.