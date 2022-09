Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 september 2022 staat het TT Circuit in Assen in het teken van de rijke historie van de racerij. Met demo’s en races van unieke motoren, raceauto’s en formulewagens valt er voor iedere liefhebber wat te genieten.

Grootste motorcoureur aller tijden komt naar Assen

Giacomo Agostini is een levende legende. Niemand heeft meer races en titels gewonnen in het FIM-wereldkampioenschap voor wegracemotoren dan deze Italiaan. Tussen 1965 en 1976 won ‘Ago’ niet minder dan 15 wereldtitels en 122 Grands Prix. Hij zorgde bovendien voor een kentering in de sport door als eerste serieuze sponsorbedragen te ontvangen. Niet alleen vanwege zijn talent, maar ook door zijn charismatische uitstraling en knappe kop. In de jaren 60 domineerde hij in zowel de 350cc als de 500cc. Hij versloeg grote kampioenen als Mike Hailwood en Phil Read. In 1975 werd hij de eerste 500cc-wereldkampioen voor Yamaha, en de eerste rijder die dat deed met een tweetakt. Bovendien heeft hij een bijzondere band met het circuit in Assen: Agostini won de TT liefst veertien keer! Tijdens de Classic GP Assen neemt hij plaats op zijn superieure MV Agusta 500/3. Een absolute ‘must-see’ voor de motorsportliefhebber.

Agostini komt echter niet alleen. De Yamaha Racing Heritage Club sluit haar debuutjaar af in Assen, en doet dat op gepaste wijze. Ook 7-voudig kampioen Phil Read, 2-voudig kampioen Dieter Braun en 2-voudig kampioen Carlos Lavado maken hun rondjes op het circuit in Drenthe.

Legendarische Group C-bolides

Noem de benaming ‘Group C’ en het hart van de endurance-liefhebber gaat direct sneller kloppen. In deze categorie kwam een aantal van de snelste en meest iconische wagens uit de geschiedenis van de langeafstandsracerij in actie. Het World Sportscar Championship was decennialang samen met de Formule 1 het grootste racekampioenschap ter wereld. De grootste automerken spendeerden jaarlijks vele miljoenen aan de ontwikkeling van hun bolides. In de KW Group C Supercup komen bolides uit dit gouden tijdperk van de sportscarracerij in actie.

Een van de pareltjes is de Gebhardt JC853 Ford uit de C2-klasse voor privateers. In de kleuren van de Canadese brouwer Labatt wonnen Frank Jelinkski en Stanley Dickens de race op Monza in 1986. Het team nam ook deel aan de 24 uur van Le Mans met deze uitermate populaire bolide. De 3.3 liter Ford Cosworth-motor levert meer dan 500 pk. De wagen weegt slechts 750 kilogram en bereikt daardoor enorme topsnelheden.

Formulewagenspektakel

Ook liefhebbers van formulewagens komen aan hun trekken. Zo is de legendarische March 832 Formule 2-bolide te bewonderen. Met deze wagen pakte Christian Danner in 1983 de pole-position voor de Eifelrennen op de Nürburgring Nordschleife. De talentvolle rijder noteerde een 6.26.19 met een gemiddelde snelheid van 194,192 kilometer per uur. Nooit eerder was iemand zo snel over de fameuze baan geraasd. Danner was daarmee zelfs sneller dan James Hunt tijdens de laatste Formule 1-race in de Groene Hel in 1976.

Minstens net zo bijzonder is de Formula Vee. Eind jaren 50 werd de inmiddels fameuze raceklasse opgericht. De klasse groeide uit tot de kraamkamer van de grootste coureurs aller tijden. Onder meer Jochen Rindt, Niki Lauda, Jacky Ickx en A.J Foyt groeiden via de Formula Vee uit tot wereldsterren in de Formule 1 en IndyCars. De formulewagens werden aangedreven door een 1.200cc Volkswagen Kever-motor en leveren ook vandaag de dag nog spectaculaire races op.

Kaarten verkrijgbaar vanaf 15,- euro

Classic GP biedt drie dagen vol races en demonstraties. Een uitgebreide statische show van klassieke auto’s en motoren maakt de ervaring compleet. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 15 euro voor de vrijdag, 30 euro voor de zaterdag of zondag, tot 49,50 euro voor een weekendkaart. Het parkeren van klassieke motoren en auto’s op de TT-paddock kost respectievelijk 30 en 50 euro en geheel verzorgde VIP-arrangementen zijn verkrijgbaar vanaf 145 euro.