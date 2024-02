Waarom wij ‘Visa Cash App RB’ en ‘Stake Kick Sauber’ laten vallen

Vroeger was alles beter. Nou ja, niet alles natuurlijk. Maar wel de teamnamen in de Formule 1. Je had Team Lotus. Prost Grand Prix en Jordan Grand Prix. Toyota, BMW, Jaguar. Simpel, strak en duidelijk. Met de jaren ging de commercie een grotere rol spelen. Teamnamen werden commerciëler, het draaide niet alleen meer om de fabrikant of naam van de oprichter. Denk aan Benetton Formula, Midland, en uiteraard Red Bull Racing. Nog altijd behapbare en uitspreekbare namen.

Anno 2024 is alles anders. Met Visa Cash App RB Formula One Team en Stake F1 Team Kick Sauber staan er twee ‘pareltjes’ op de grid. Waarbij Sauber dan ook nog eens gaat afwisselen tussen Kick en Stake, afhankelijk van de kansspelregels in het betreffende land. Ongetwijfeld goed voor de pegels in respectievelijk Faenza en Hinwil. Maar niet te doen voor de Nelson Valkenburgs en Martin Brundles van deze wereld tijdens hun liveverslag van de Grands Prix. En ook voor ons journalisten, noch voor de leesbaarheid van onze teksten. Een exclusief interview met een F1-coureur gebeurt op tijd, meestal vijf minuten. Ik zie het al helemaal voor me: ‘So, today we are talking with Visa Cash App RB Formula One Team driver Daniel Ricciardo…’. Sorry meneer, uw tijd is op.

Niemand weet het

De Visa Cash App RB Formula One Team VCARB 01. Foto: Red Bull Content Pool

De afgelopen weken hebben we als redactie meerdere malen gediscussieerd hoe om te gaan met de namen van deze teams. Alle opties kwamen over tafel, van de volledige naam tot RB, Racing Bulls en Stake, Stake F1 en Sauber. Voor alles viel wat te zeggen, voor alles was ook wel weer een tegenargument te bedenken. ‘Dan wachten we even de presentatie van Visa Cash App RB Formula One Team af om te zien wat de gangbare naam is’. Leuk idee! De praktijk? Internationale media kiezen veelal voor RB, in Nederland is het meestal Visa Cash App RB, en in andere landen worden ook de Racing Bulls nog wel eens van stal gehaald. Dit schiet niet op.

De eindconclusie? We houden vast aan de chassisnamen van de huidige FIA-deelnemerslijst. Hier staat bij Mercedes simpelweg Mercedes, en niet ‘Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team’, en bij Ferrari staat gewoon Ferrari in plaats van ‘Scuderia Ferrari’. De namen zoals ze gebruikt worden door de verslaggevers en journalisten. Alle sponsors zijn weggelaten, dus kort en krachtig. In lijn met wat de Formule 1 zelf gebruikt. Handig voor de herkenbaarheid tijdens de F1-uitzendingen later dit jaar.

Uiteraard heb je slimmeriken. Bijvoorbeeld Aston Martin: zij noemen hun chassis namelijk Aston Martin Aramco. En Kick van Kick Sauber is ook gewoonweg een titelsponsor. Dat was in 2023 met Alfa Romeo ook het geval bij het Zwitserse team. Daar kwamen we niet omheen, want de chassisnaam was inderdaad Alfa Romeo. En gezien de link met de autosport viel dat nog wel te billijken.

Less is more

De Stake F1 Team Kick Sauber C44. Foto: Sauber F1 Team

We hebben intern besloten om sponsornamen weg te laten, en de chassisnamen te gebruiken. In dit geval komen we dus bij RB en Sauber. RB vormt in dit geval geen redactioneel probleem, omdat we bij de grote broer altijd voluit Red Bull Racing schrijven, en nooit de afkorting RBR gebruiken. Deze redactionele keuze betekent niet dat we een hekel hebben aan bepaalde merken, teams of personen. We willen gewoon een helder beeld scheppen voor jullie als lezer, waarmee fans zich kunnen identificeren. Iconische teamnamen als Ferrari, McLaren en Williams zijn toch veel sprekender en aantrekkelijker dan Stake F1 Team Kick Sauber? Ik ben ervan overtuigd dat het opbouwen van zo’n merknaam op de lange termijn veel waardevoller is dan de snelle winst van een titelsponsor.

Het feit dat we dit schrijven, om jullie als lezer uit te leggen waarom we een bepaalde teamnaam wel of niet gebruiken, zegt wat mij betreft genoeg. RB dus. En Sauber.

Casper Bekking

Hoofdredacteur Motorsport.com Nederland