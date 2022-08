Michael Masi ook gelinkt aan andere rol in thuisland Australië

Michael Masi staat op het punt om aan de slag te gaan als nieuwe voorzitter van de Supercars Commission, zijn eerste nieuwe rol sinds zijn vertrek bij de FIA. De Australiër vervangt daar de net vertrokken Neil Crompton. Naar verluidt heeft Supercars tijdens het SuperSprint-weekend in Sandown de teams om goedkeuring gevraagd voor de benoeming van Masi.

Nu is echter gebleken dat Masi niet alleen voor de Supercars-rol is voorgedragen. Motorsport.com heeft begrepen dat Masi ook in beeld is voor de onlangs opnieuw opgerichte South Australian Motorsport Board. Deze is nieuw leven ingeblazen als onderdeel van de toezegging van de nieuwgekozen deelstaatregering om de Adelaide 500 terug te brengen, die het Supercars-seizoen 2022 afsluit. De raad, die vroeger zeggenschap had over de straatrace, werd in 2015 door de regering opgeheven. Het evenement werd daarna overgenomen door de South Australian Tourism Commission, maar wordt nu terugegeven aan de SAMB. De voorlopig enige formele benoemingen zijn voorzitter Andrew Daniels en chief executive Mark Warren.

De Adelaide 500 is van 1 tot en met 4 december.