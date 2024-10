De festiviteiten na de Bathurst 1000-overwinning van Brodie Kostecki hebben een vervelend staartje gekregen. Een monteur van het Erebus-team waarvoor Kostecki rijdt is volgens de coureur na het einde van het feest aangevallen door iemand. De winnende coureur maakte in het Australische ochtendprogramma Sunrise wat meer bekend. "Een van onze teamleden is jammer genoeg gisteravond [zondagavond] aangevallen. Het is zeer teleurstellend en het heeft de avond aardig verpest", vertelt Kostecki. Ook de vrouw van deze monteur is door dezelfde persoon aangevallen. "We wensen Sam het beste en hopen dat hij en zijn partner Tameika snel herstellen."

De lokale autoriteiten hebben bevestigd dat er een incident heeft plaatsgevonden. "Officieren van het Chifley Police District zijn een onderzoek gestart na een incident op William Street in Bathurst", verklaart een woordvoerder van de Australische politie. "Het onderzoek is nog lopende en daarom kunnen we niet meer informatie delen." Ook Erebus-teambaas Barry Ryan bevestigde dat de avond een vervelende twist kreeg. Tegenover AutoNation liet hij weten: "Ik kan niet geloven dat dit soort mensen op de wereld rondlopen. Deze jonge, onschuldige mensen waren iets heel bijzonders in hun leven aan het vieren."

Een dag later kwam echter naar buiten dat op surveillancebeelden is gezien dat er geen sprake was van een aanval. Volgens journaliste Lauren Evans van Seven is op de beelden te zien dat de monteur zichzelf een klap verkocht. "Een vrouw loopt achter hem, stopt en ziet hem dan op de grond vallen. Hij staat daarna op en loopt uit het beeld", vertelt zij na het bekijken van de beelden. "De politie heeft bevestigd dat zij ervan uit gaan dat er geen mishandeling heeft plaatsgevonden en ze verwachten het onderzoek snel af te ronden." De politie heeft eveneens medegedeeld dat de monteur uit het ziekenhuis ontslagen is.

Erebus pakt langeverwachte zege in Bathurst 1000

De Bathurst 1000 staat te boek als een van de meest legendarische Supercar-races in de autosport, mede dankzij de bijzondere lay-out van het Mount Panorama-circuit Voor Erebus was het tot het incident een perfecte dag geweest. Kostecki en teamgenoot Todd Hazelwood waren vanaf begin tot einde met de Chevrolet Camaro oppermachtig. Een late safety-car bracht nog wat spanning terug, maar Kostecki liet zich in de slotfase niet van de wijs brengen en zag als eerste de finishvlag. Voor Erebus - een van de grote teams in de Australische klasse - betekende dit de eerste Bathurst-zege sinds 2017.