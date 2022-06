Supersport-race Isle of Man TT afgelast wegens regenval

Op de derde racedag van de TT 2022 stonden twee wedstrijden op de planning: de Supertwin-race over drie ronden en de tweede Supersport-race over drie ronden. Aanvankelijk stond de start van het schema op 11.45 uur woensdagochtend, maar regen en mist rond de berg zorgden voor een vertraging van twee uur. Later op de woensdag werd het schema meerdere keren aangepast. Om 13.45 uur konden de coureurs starten met de opwarmronde, waarna de Supertwin-race om 15.00 uur van start ging. De tweede Supersport-race stond voor 18.30 uur op de planning, maar regen viel neer een uur voor de start en dat dwong de organisatie om de wedstrijd af te gelasten. Een nieuw tijdschema moet nog worden bevestigd.

De Supertwins-race werd gewonnen door Peter Hickman, nadat een spannende strijd met Michael Dunlop eindigde door technische problemen bij laatstgenoemde. Hickman behaalde daarmee zijn derde overwinning van de TT van 2022 en zijn eerste in de Supertwins-klasse. Dat betekent dat hij nu in alle klassen van dit evenement heeft gewonnen, behalve in de zijspannen. Vrijdag is de laatste dag van de TT met de tweede zijspanwedstrijd over drie ronden en de afsluitende zes ronden tellende Senior TT voor de Superbike-klasse.

Het is nog niet duidelijk wanneer de organisatoren van plan zijn de tweede Supersport-race te laten plaatsvinden, maar de weersomstandigheden op donderdag - een vrije dag - zien er ook niet gunstig uit. Hickman won de eerste Superbike-race van de week met zijn BMW en deed dat op maandag nog eens over met de overwinning in de Superstock. Hij eindigde ook als derde in de eerste Supersport-race op maandag, die werd ontsierd door de tragische dood van Davy Morgan bij een incident in de laatste ronde.

Morgan was de derde deelnemer die in 2022 om het leven kwam tijdens de TT, nadat solocoureur Mark Purslow om het leven kwam bij een ongeluk tijdens de training en zijspanrijder Cesar Chanal zaterdag om het leven kwam bij een crash tijdens de eerste race van de klasse. Woensdag stuurde de organisatie een persbericht waarin ze aangaven dat de identiteit van de zijspanrijder die op zaterdag om het leven kwam, verkeerd was opgegeven, nadat oorspronkelijk was meegedeeld dat Olivier Lavorel passagier was. Lavorel ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis van Liverpool.