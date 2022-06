Hickman snelt naar derde Isle of Man TT-zege in Supertwin-race

De Supertwins-klasse is in 2022 vernieuwd: motoren tot wel 700cc mogen een poging wagen om de competitiviteit van de klasse te verbeteren. Al was er vanaf het begin van de race meteen sprake van een strijd tussen Michael Dunlop en Peter Hickman. Eerstgenoemde claimde uiteindelijk zijn derde overwinning nadat Dunlop in de slotfase werd geteisterd door technische problemen.

Jamie Coward, actief voor KTS Racing, opende snel, maar het was Dunlop die aan de leiding ging na de eerste sector. Dunlop bouwde een voorsprong op van acht tienden op Hickman. Aan het einde van de eerste ronde doken de coureurs naar binnen. Dunlop zijn voorsprong zakte iets terug. Hickman won een tiende bij een tankstop en zette dat om in een voordeel van acht tienden in de tweede ronde. Dunlop ging er in Ballaugh weer onder met een minimaal verschil en vergrootte dat gat weer naar acht tienden. Hickman won vervolgens vier tienden terug bij de Bungalow.

Bij het afdalen van de berg bij Cronk-ny-Mona was Hickman zeven tienden van Dunlop verwijderd en had een halve tel voorsprong toen de laatste ronde begon te lopen. Dit zorgde voor een titanenstrijd om de zege, maar Dunlop werd op de weg naar Glen Helen getroffen door motorpech. Door die pech kreeg Hickman een riante voorsprong van 1 minuut en 27 seconden op Lee Johnston. Hickman bouwde die voorsprong verder uit en won zijn eerste race in de Supertwin-klasse en derde zege van de TT van 2022. Johnston kwam als tweede over de streep en behaalde daarmee zijn eerste plek op het podium. Paul Jordan stormde op zijn Kawasaki naar P3.

De tweede Supersport-race van de Isle of Man TT 2022 begint woensdagavond om 18.30 uur.