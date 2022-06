Isle of Man TT: Hickman opent raceweek met dominante Superbike-zege

TT-legende John McGuinness maakte zaterdag zijn honderdste start in de Isle of Man TT en mocht als eerste vertrekken. Peter Hickman begon een minuut later aan zijn race over zes ronden en was van het begin af aan ijzersterk. Bij Glen Helen was hij al drie seconden sneller dan Davy Todd en Hickman zou die marge in het vervolg alleen maar uitbouwen. Dean Harrison was in de laatste ronde van de race sneller, maar op dat moment had Hickman al een geruststellende marge. Met een voorsprong van 39 seconden pakte hij zijn zesde overwinning in de legendarische wegrace.

Harrison hield op zijn beurt de tweede plek vast met de Kawasaki ZX-10RR. Hij hield Michael Dunlop achter zich, die een behoorlijk sterke race kende na een chaotische voorbereiding. Dunlop had zijn zitje pas op het laatste moment veiliggesteld en was tijdens de trainingen niet bepaald de sterkste coureur. Ian Hutchinson eindigde op de vierde plaats, terwijl McGuinness zijn honderdste TT-start finishte op een zeer respectabele vijfde plek. Davy Todd werd vooraf gezien als een van de kandidaten voor het podium, maar hij moest in de tweede ronde opgeven met een technisch probleem.

Meervoudig BSB-racewinnaar Glenn Irwin debuteert deze week op Isle of Man. Hij claimde een knappe achtste plaats en is de snelste TT-debutant ooit.

De Nederlandse debutant Ilja Caljouw kwam niet in actie tijdens de Superbike-race. Na een val vroeg in de trainingsweek moest hij een paar trainingen laten schieten. Hij slaagde er niet in een ronde te rijden die binnen de 112 procents-regel viel. Hij mag later deze week wellicht wel aan de Superstock-race meedoen, maar zal de wedstrijden met de Superbikes aan zich voorbij laten gaan.