Alonso test Toyota Corolla voor Super TC2000 in Argentinië

Alonso heeft zich sinds zijn vertrek uit de Formule 1 - en zelfs al daarvoor - gericht op andere racecompetities zoals de Indy 500, het World Endurance Championship en recentelijk ook Cross-Country Rally. Afgelopen week behaalde hij zijn eerste podiumfinish in laatstgenoemde discipline tijdens de Al Ula-Neom Rally in Saoedi-Arabië.

Slechts een paar uur na deze mijlpaal stapte de tweevoudig F1-kampioen in een STC2000 Toyota Corolla met 380 pk en een viercilinder met turbo. De hele middag reed hij op het circuit in Buenos Aires, waar in 1998 voor het laatst plaatsvond de Argentijnse Grand Prix. De Spanjaard kwam in actie met de wagen van viervoudig STC2000-kampioen Matias Rossi. Hij richtte zich, na een aantal runs met passagiers van de Japanse fabrikant, met nieuwe banden op de rondetijden van de 200 Kilometer van Buenos Aires die afgelopen weekend werd verreden en beschikte over een tempo waarmee hij in de top had meegedaan.

Alonso test Super STC2000:

Met medewerking van Federico Faturos