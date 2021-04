Coronel combineerde de afgelopen jaren al het avontuur in de FIA WTCR met een tweede programma in de TCR Europe Series. Die combinatie beviel de Nederlander wel, waarop hij heeft besloten om ook dit jaar weer ‘de dubbel’ te doen en alle zeven raceweekenden van de TCR Europe Series toe te voegen aan zijn schema.

“Lekker, nog eens zeven weekenden met elk twee races erbij, de agenda loopt weer vol”, aldus Coronel, die naast zijn TCR-avonturen ook nog regelmatig op de Nordschleife zijn races rijdt. “Vorig jaar was ik de coureur die wereldwijd de meeste TCR-races gereden heeft en ik heb er bepaald niks tegen als dat dit jaar weer zo is.”

Dubbel programma met Audi

De afgelopen jaren reed Coronel in de WTCR en de TCR Europe met twee verschillende merken, maar daar komt dit jaar verandering in. De Nederlander zal in beide kampioenschappen achter het stuur stappen van de Audi RS 3 LMS van het Belgische Comtoyou Racing. “Ik voel me bij Comtoyou Racing uitstekend thuis en ook Chris Reinke, verantwoordelijk voor de klantensport bij Audi, maakte er bepaald geen geheim van dat hij mij ook graag met Audi in TCR Europe wilde zien”, aldus Coronel, die ook op Europese bodem met hetzelfde kleurenschema zal rijden als in de WTCR. Ook rijdt hij in beide series met startnummer 32, verwijzend naar het 32ste seizoen waarin Coronel actief is in de autosport.

Is dan alles hetzelfde in het Europees TCR-kampioenschap? Nee: in tegenstelling tot de WTCR zal Coronel in Europa namelijk nog gaan rijden met de vorige generatie van de RS 3 LMS. “De nieuwe is nog voorbehouden aan het WTCR”, legt hij uit. “Maar ook het voorgaande model is goed voor successen, dat is de afgelopen jaren wel gebleken!” In de European TCR krijgt Coronel in ieder geval de beschikking over een winnende auto, aangezien hij gaat rijden met de Audi waarmee teamgenoot Nathanaël Berthon vorig jaar nog in de WTCR reed. “Mijn WTCR Audi van vorig jaar was niet meer beschikbaar, want die is verkocht aan iemand in Polen die perse mijn auto wilde hebben. Maar de auto van Nathanaël is ook prima, tenslotte heeft die er ook mee gewonnen en podiumplaats behaald.”

Kalender

Het Europese TCR-seizoen gaat in het weekend van 8 en 9 mei van start op de Slovakiaring, een circuit waar Coronel goede herinneringen aan heeft: “Drie van mijn overwinningen in de WTCR heb ik daar behaald. Daar zouden we dus ook nu goed moeten kunnen scoren!” Na een uitstapje naar Paul Ricard volgt van 18 tot en met 20 juni in Zandvoort een raceweekend op eigen bodem: “Met de WTCR heb ik al op Zandvoort gereden, maar met de TCR Europe nog niet, dus dat is wel gaaf.” De overige races worden verreden op de circuits van Spa-Francorchamps, de Nürburgring, Monza en Barcelona.