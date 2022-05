VIDEO: Zware crashes ontsieren Japanse Super GT-race op Fuji

De eerste code rood van de 100 ronden tellende race op Fuji Speedway werd in ronde 49 veroorzaakt door Hisashi Wada. De Japanse coureur in de #22 R’Q’s Mercedes-AMG GT3 ging bij het uitkomen van bocht 13 van de baan en raakte vervolgens op hoge snelheid de baanafzetting aan de binnenkant van het circuit (zie bovenstaande video). De crash bracht vanzelfsprekend grote schade toe aan de Mercedes, maar ook aan de baanafzetting. Die moest door het ongeval gerepareerd worden, waardoor een neutralisatie alleen niet genoeg zou blijken.

Na de reparaties werd de race weer op gang gebracht, maar het duurde niet lang voordat er opnieuw een code rood kwam. Ditmaal was Mitsunori Takaboshi de veroorzaker met een gigantische crash op start-finish (zie onderstaande video). De Nissan-coureur was in de achtervolging op raceleider Yuhi Sekiguchi toen de koploper moest uitwijken voor de langzaam rijdende Toyota GT300-auto van Takeshi Suehiro. Ook Takaboshi moest hierdoor abrupt aan de kant, waardoor hij spinde en hard in aanraking kwam met de vangrails. De schade aan de auto was enorm, maar Takaboshi kon op eigen kracht uitstappen. Wel moest hij uit voorzorg mee naar het ziekenhuis voor controles.

Het restant van de race werd later nog uitgereden en gewonnen door voormalig Formule 2-coureur Nirei Fukuzumi, die zijn ARTA Honda NSX deelde met Tomoki Nojiri.