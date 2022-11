Max Verstappen rijdt in Motegi met Super GT-wagen Honda

De tweevoudig Formule 1-wereldkampioen is een van de internationale gasten met een Honda-link die zondag aanwezig is bij de Thanks Day, die voor het eerst sinds de coronapandemie weer gehouden wordt. Verstappen zal zondag een speciale demonstratie doen met de Red Bull RB16B. Ook teamgenoot Sergio Perez is present, AlphaTauri-rijders Pierre Gasly en Yuki Tsunoda zijn aanwezig met de 2020-spec van de AT01.

Honda onthulde dat Verstappen tijdens de trainingsruns op een regenachtig Motegi de kans kreeg om een paar runs te doen met de Honda NSX-GT. Die was nog niet uitgerust met het nieuwste bodywork waar het merk gebruik van maakt in het kampioenschap. Verstappen kreeg voor en tijdens zijn run ondersteuning en advies van tweevoudig Super GT-kampioen Naoki Yamamoto. Het is niet de bedoeling dat Verstappen zondag opnieuw met de NSX-GT naar buiten gaat, maar de vaste Super GT-rijders van het merk zijn wel aanwezig om met de Honda GT500 te rijden.

Er is een keur aan grote namen aanwezig tijdens de Honda Thanks Day. MotoGP-rijders Marc Marquez en Takaaki Nakagami zijn present, tweevoudig Indy 500-winnaar Takuma Sato is aanwezig net als WK Superbike-rijder Xavi Vierge en Suzuka 8 uur-winnaar Tetsuta Nagashima.

Voor Verstappen is het de eerste keer dat hij aanwezig is bij de Honda Thanks Day, die jaarlijks op het circuit van Motegi gehouden wordt. Vorig jaar vond het event in afgeslankte vorm plaats, zonder internationale gasten. Ook voor Perez en Tsunoda was het hun eerste bezoek aan Motegi. Gasly was in 2018 al eens aanwezig.

Foto's: Max Verstappen test de Honda NSX-GT

Max Verstappen, Honda NSX-GT 1 / 4 Foto door: Honda Max Verstappen, Honda NSX-GT 2 / 4 Foto door: Honda Max Verstappen, Honda NSX-GT 3 / 4 Foto door: Honda Max Verstappen, Honda NSX-GT 4 / 4 Foto door: Honda