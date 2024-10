Zo kijk je gratis naar Nyck de Vries’ raceavontuur op Fuji

De Nederlander Nyck de Vries, vorig jaar actief in de Formule 1 en voormalig Formule E-kampioen, komt momenteel uit in de sterk bezette Japanse Super Formula. Het eerstvolgende raceweekend vindt op 12 en 13 oktober plaats op de Fuji Speedway.

De Super Formula, voorheen bekend als All-Japan F2000, All-Japan F2, All-Japan F3000 en Formula Nippon, vierde vorig jaar zijn vijftigste verjaardag. In het verleden namen drie Nederlandse coureurs - Huub Rothengatter, Jan Lammers en Tom Coronel - deel aan de serie. Met name Coronel boekte grote successen: hij werd in 1999 kampioen. De Vries is de vierde Nederlandse coureur die meedoet aan de Japanse topklasse. Hij maakte in augustus van dit jaar zijn Super Formula-debuut met het prestigieuze TEAM IMPUL op het circuit van Motegi. De volgende race op Fuji wordt zijn laatste Super Formula-race van dit seizoen, maar de deelname van een topcoureur van wereldklasse heeft veel aandacht getrokken in Japan.

De Japanse raceklasse staat er ook om bekend dat er veel Formule 1-coureurs uit voortkomen. Vooral in de jaren 90 deden er veel buitenlandse coureurs mee, waaronder Eddie Irvine, Heinz-Harald Frentzen en Ralf Schumacher. Ze verbeterden hun vaardigheden door het op te nemen tegen ervaren coureurs in Japan voordat ze overstapten naar de Formule 1. Meer recentelijk hebben Stoffel Vandoorne, Pierre Gasly en Liam Lawson hun snelheid getoond in de Super Formula voordat ze hun sporen verdienden in F1. Nick Cassidy heeft succes geboekt in de Formule E, terwijl Alex Palou uitblonk in IndyCar. Dit bewijst dat coureurs die goed presteren in Super Formula in elke categorie ter wereld mee kunnen doen.

Pierre Gasly, Kamui Kobayashi en Felix Rosenqvist op het podium.

Het prestatieniveau van de auto is ook erg hoog. De Super Formula-auto 'SF23' wordt gekenmerkt door het feit dat hij 'snel en licht' is. Ayumu Iwasa, een Honda- en Red Bull-junior beschreef de SF23 als “een machine die aanvoelt als een kruising tussen F1 en F2,” en “hoe sneller de bochten zijn, hoe meer het aanvoelt als F1” toen hij voor het eerst in de Super Formula reed. De Vries omschreef het na zijn eerste meters ook als “een hele gave auto”. Het resultaat is dat veel coureurs, waaronder voormalig F1-coureurs en F2-coureurs, graag aan de start staan van de Super Formula.

Super Formula kan in Nederland worden bekeken via Motorsport.tv, maar er is een nog betere manier om ervan te genieten. Dat is middels een app die SFgo heet. SFgo, in 2023 officieel gelanceerd, is ook beschikbaar in het Engels. Daarnaast kun je alle sessies live en on-demand bekijken en heb je toegang tot onboardbeelden, telemetriegegevens zoals gas- en rempunten en bandentemperaturen van alle coureurs. Tijdens de race heb je ook toegang tot de teamradio. Met andere woorden, je kunt precies zien hoe De Vries het doet en hoe hij zich voelt tijdens de race.

Daarnaast kan SFgo-content worden gedeeld met fans over de hele wereld. Het maken van screenshots en het plaatsen van video's van minder dan dertig seconden op sociale media is officieel toegestaan, waardoor fans de race vanuit hun eigen perspectief kunnen analyseren en memorabele momenten kunnen delen die anderen misschien hebben gemist.

Normaal gesproken is voor het bekijken van live beelden en telemetriegegevens een betaald abonnement nodig (75 euro per jaar of 9 euro per maand), maar nu is er een speciale eenmalige actie voor Nederlandse fans. Download de SFgo-app en voer de code 'kom-op-nyck' in, dan kun je gratis genieten van alle content van SFgo.

In Super Formula staat natuurlijk niet alleen De Vries aan de start, maar ook voormalig F1-coureur, WEC-kampioen en 24 uur van Le Mans-winnaar Kamui Kobayashi, samen met de eerder genoemde Iwasa, en voormalig F2-coureurs Tadasuke Makino en Nirei Fukuzumi. De gratis eenmalige proefperiode eindigt op 12 oktober om 23:59 uur (Nederlandse tijd). Zo kijk je dus gratis naar de training, de kwalificatie en de zaterdagrace. Grijp deze kans om te genieten van de Super Formula, een van 's werelds beste formulewagenkampioenschappen.

Tijdschema Super Formula Fuji