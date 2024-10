Sterke opmars De Vries blijft onbeloond in race 1 van Super Formula op Fuji

Net als bij zijn Super Formula-debuut op Motegi kwam Nyck de Vries op Fuji niet verder dan de achttiende startplek voor de eerste van twee races op Fuji. De Nederlander, die namens Team Impul drie races rijdt in het Japanse kampioenschap, noteerde een rondetijd van 1.23.445, Nirei Fukuzumi veroverde de pole met een rondetijd van 1.21.726. Heel lang kon Fukuzumi niet van die pole genieten, aangezien Red Bull-junior Ayumu Iwasa van de vierde plaats direct de leiding overnam bij het ingaan van bocht 1. De Vries kende ook een prima openingsronde: de 29-jarige coureur won een positie en ging naar P17. Vooraan barstte een hevige strijd los om de leiding, waarbij Tomoki Nojiri de leiding weer overnam van teamgenoot Iwasa.

Na een lang duel met Yuji Kunimoto nam De Vries de zestiende plaats over en al snel moest Kazuya Oshima eraan geloven en ging de Team Impul-coureur naar P15. Na elf ronden op het uitdagende circuit van Fuji volgden al enkele pitstops, waaronder voor Iwasa. De Vries kon langer door en klom zo op tot de achtste plaats. Hij ging daarnaast spaarzaam om met zijn overtake system (OTS), vergelijkbaar met het push-to-pass van de IndyCar, waardoor hij in de tweede helft van de race meer in de aanval kon. Wel keek hij na 16 van de 41 ronden tegen een achterstand van vijftien seconden aan ten opzichte van raceleider Nojiri. Die verloor door zijn langere eerste stint de leiding weer aan Iwasa, die op de hielen gezeten werd door Kakunoshin Ohta.

De Vries reed dusdanig lang door op zijn eerste set banden, dat hij even aan de leiding lag. Uiteindelijk moest hij in ronde 26 ook aan een pitstop geloven en daarmee viel hij terug tot de dertiende plek, achter Ukyo Sasahara en Naoki Yamamoto. De Vries haalde die twee al snel in, waarna hij een gat van zeven seconde moest zien goed te maken naar Kenta Yamashita voor de tiende plaats. Hij liep hard in, maar het was net niet genoeg om die tiende plaats te veroveren. Na 41 ronden racen op Fuji kroonde Sho Tsuboi zich tot winnaar na een zeer sterke tweede stint, voor Iwasa en Kamui Kobayashi. De Vries kwam als elfde over de streep, slechts twee tienden achter Yamashita en liep zo dus zijn eerste Super Formula-punt mis.

De tweede race van het tweeluik op Fuji begint zondag om 07.40 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie is om 02.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag race 1 Super Formula op Fuji