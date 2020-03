Red Bull-reserverijder Sette Camara naar Japan

De Braziliaan vervangt bij die stal zijn landgenoot Pietro Fittipaldi die vanwege “conflicterende sponsorbelangen” mag vertrekken. Setta Camara treft bij Motopark de Fransman Charles Milesi als teamgenoot.

De overstap naar de Japanse Super Formula is ongetwijfeld ingefluisterd door Red Bull Racing. De Formule 1-stal lijfde de 21-jarige Sette Camara onlangs in als reserve- en simulatorcoureur. Ook zal hij dit jaar enkele demonstraties voor Red Bull verzorgen.

Motopark is van origine een Duits team en geen onbekende van Sette Camara. De Braziliaan reed in 2015 en 2016 al in het Europese Formule 3-kampioenschap voor Motopark. Hij is dan ook blij met de overstap: “Ik heb eerder met ze gewerkt en ik ben er zeker van dat we ook in deze serie grote dingen kunnen bereiken.”

De plannen van Setta Camara zetten een streep door een eerder aangekondigde campagne in de IndyCar Series. Hij zou met landgenoot Felipe Nasr een stoeltje delen bij Carlin, maar het lijkt er nu op dat Nasr het resterende IndyCar-seizoen in zijn eentje dat stoeltje zal bezetten.