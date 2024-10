In zijn laatste Super Formula-race van 2024 namens Team Impul had Nyck de Vries maar één doel voor ogen: punten pakken. Dat zou na de kwalificatie, waar hij niet verder kwam dan de zeventiende tijd, een behoorlijke uitdaging worden. Hij had een prima start en won in de openingsronde al twee posities, maar een ronde later volgde een flinke tegenslag. Hij plaatste een inhaalactie, maar er was contact tussen Iori Kimura en Atsushi Miyake die voor hem reden. Het gevolg: schade aan de voorvleugel en de twintigste plaats bij de herstart. "Zij maakten contact en ik reed daar... Ik kon niks doen om het te vermijden en we moesten de voorvleugel vervangen", blikt De Vries terug.

Vanaf die twintigste plaats wist De Vries zich wel keurig naar voren te rijden. Terwijl meerdere coureurs een pitstop hadden gemaakt, reed de 29-jarige Nederlander door. Zo kon hij van de zevende plaats een pitstop maken bij de tweede safety car-fase van de race en kwam hij als nummer elf terug de baan op. "We waren heel snel in die eerste stint, dus we maakten snel enkele plaatsen goed. Toen hadden we behoorlijk wat geluk, want een pitstop tijdens de safety car spaart je veel tijd uit", vervolgt De Vries. "Het was een combinatie van die twee factoren waardoor we weer meededen en vanaf dat moment reden we een goede race."

Zeer specifiek besluit in Japans kampioenschap

De Vries kon in de slotfase van de race nog meer plaatsen goed maken en kwam uiteindelijk als achtste over de streep. Zo had hij zijn missie volbracht door Team Impul drie punten te geven. Na de race kreeg De Vries echter een tijdstraf van vijf seconden voor het wijd duwen van Kenta Yamashita bij een inhaalactie in bocht 1. Zo viel De Vries plots terug van de achtste naar de elfde plek en verdwenen die punten weer. "Het is jammer voor het team dat ze ons [de punten] ontnomen hebben", baalt De Vries. "Het team heeft zo hard gewerkt en ik ben erg veeleisend geweest. In de kwalificatie waren we niet zo competitief, maar het was mooi om ze iets terug te geven in de race."

De Vries benadrukt dat hij heeft genoten van de races in de Super Formula op Fuji, maar laat ook duidelijk blijken het niet eens te zijn met de tijdstraf die hem zijn eerste punten heeft gekost. Hij stelt dat hij 'moet wennen aan de zeer specifieke regels die hier gelden'. "Maar ik denk dat ik daar de schuld van op me neem." De Vries spreekt in gesprek met Motorsport.com van een 'zeer lokaal specifieke' beslissing. Hij zou dus het gevoel hebben dat hij in andere kampioenschappen buiten Japan niet zo'n soortgelijke straf zou hebben gekregen. "[Deze beslissing is] genomen door mensen die vanaf 100 meter afstand van de bocht kijken, wat anders is dan mijn perspectief."

"Als je naar de beelden kijkt, zie je duidelijk dat ik op de apex bijna een halve autolengte voor hem zit", vervolgt De Vries zijn uitleg. "Ik zit op de normale lijn dus ik accelereer op het optimale moment. Ik kan me dus niet terugtrekken omdat ik al het asfalt nodig heb. Hij accelereert om te proberen om de verloren meters goed te maken, maar hij gaat voor een gat dat er niet is. Als je kijkt naar de onboardcamera [van Yamashita], dan ben ik ervan overtuigd dat hij tegen mij aan rijdt! Ik stuur maximaal in en hij komt van de buitenkant en raakt mij. Het zijn verschillende gezichtspunten."

Foto door: Masahide Kamio

'Niks met racen te maken'

De Vries ziet met al zijn ervaring in de Formule 2 en Formule 1 dus wel nog verbeterpunten voor Super Formula. "Mensen hebben mij gevraagd wat ik van de Super Formula vind en hoe het nog relevanter kan worden voor de Formule 2 en Formule 1. Ik prijs dit kampioenschap want de auto's zijn geweldig, net als het racen zelf. Maar dit soort regels die niets te maken hebben met internationaal racen, vind ik onzinnig."

Uiteindelijk baalt De Vries vooral voor zijn team. "Zij hebben een zwaar seizoen gehad en verdienen het [om punten te pakken]. Na zijn drie invalbeurten bij Team Impul moet De Vries zijn zitje weer afstaan aan Hibiki Taira, die de double-header op Suzuka afwerkt. Na die drie races rijst uiteraard wel de vraag of De Vries het ziet zitten om later terug te keren in het Japanse kampioenschap. "Ik hou van racen in het algemeen, ik kom graag naar Japan en ik zou er klaar voor zijn - als ze, laten we zeggen, de regels een beetje internationaliseren. Dat zou het leven van iedereen makkelijker maken."