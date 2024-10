De Vries moet eerste Super Formula-punten alsnog inleveren na straf

"We zijn geen tovenaars", zo blikte Nyck de Vries vooruit op de tweede Super Formula-race van het weekend op Fuji. Na de zaterdagse actie, waar hij van de achttiende startplaats moest komen en op slechts twee tienden van een seconde zijn eerste punt misliep, mocht de Nederlander op zondag plaatsnemen op de zeventiende startplaats. Hij kende een uitstekende start en won al twee posities om zo op P15 rond te rijden in de tweede ronde. De Vries probeerde vervolgens in bocht 10 in te halen via de binnenkant, maar tijdens die actie was er contact tussen de twee coureurs voor hem, Iori Kimura en Atsushi Miyake. Daardoor moest De Vries de uitloopstrook pakken en hij had bij het incident voorvleugelschade opgelopen. "Ik zat aan de binnenkant en deed niks verkeerd", meldde De Vries op de boordradio, alvorens hij de pitstraat opzocht voor een nieuwe voorvleugel. Het incident resulteerde in de eerste safety car-fase van het weekend.

Bij de herstart sloot De Vries weer aan als nummer twintig, de laatste plek na de uitvalbeurt van Miyake. Vooraan had de winnaar van race 1 en polesitter Sho Tsuboi de regie in handen. Hij behield de leiding bij de start en mocht de herstart bepalen, maar stond daarbij wel onder druk van Tadasuke Makino en Nirei Fukuzumi. Door enkele vroege pitstops in de race van 41 ronden won De Vries weer enkele posities en zo lag hij plots zevende toen hij zijn pitstop maakte tijdens de tweede safety car-fase. De Vries kwam als elfde terug de baan op, achter Sena Sakaguchi en Toyota WEC-teamgenoot Kamui Kobayashi. In ronde 23 rekende De Vries af met Sakaguchi en zo lag de Nederlander op puntenkoers, zijn eerste punten waar hij het team op wilde trakteren.

Sterke slotfase voor De Vries

In ronde 31 steeg De Vries nog een plek na een inhaalactie op Kenta Yamashita, waarbij hij de coureur wel wijd duwde op de exit van bocht 1. Niet veel later volgde ook nog een inhaalactie op Tomoki Nojiri en zo lag hij achtste, wat hem drie punten zou opleveren. Met nog negen ronden te gaan was er opnieuw een safety car-fase, dit keer na contact tussen Naoki Yamamoto en Sakaguchi. Yamamoto vloog daarbij korte tijd door de lucht en de Japanse coureur kwam met een harde dreun terug op het asfalt en had hulp nodig om uit de auto te stappen. Met nog vier ronden te gaan werd de race hervat, maar De Vries kon verder geen inhaalacties meer plaatsen. Zodoende moest hij genoegen nemen met de achtste plaats, maar deze moest hij na de race weer inleveren. Hij kreeg namelijk nog een tijdstraf van vijf seconden voor het incident met Yamashita en viel zo terug tot de elfde plaats. De zege ging naar Tsuboi, die beide races op Fuji dus op zijn naam heeft geschreven. Fukuzumi en Makino mochten mee naar het podium.

Het Super Formula-seizoen telt nog twee races, een double-header op het circuit van Suzuka. Voor Nyck de Vries zit het Japanse avontuur er voorlopig op, aangezien Team Impul hem had aangewezen als coureur voor Motegi en het tweeluik op Fuji. Hibiki Taira neemt het zitje weer over voor Suzuka in het weekend van 9 en 10 november.

Uitslag race 2 Super Formula op Fuji