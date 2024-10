"De kwalificatie was een uitdaging voor ons", trapt Nyck de Vries af. In die kwalificatie voor de eerste race van het weekend op Fuji kwam hij - net als op Motegi - niet verder dan de achttiende tijd. "De ronde voelde niet zo slecht aan, maar we hadden niet genoeg potentie en de anderen wisten meer uit de banden en het pakket te halen in die ene ronde." In de race slaagde De Vries erin om meerdere posities goed te maken, mede door zijn eerste stint dusdanig lang uit te rekken dat hij zelfs even aan de leiding ging. "We hadden een goed tempo te pakken. We begonnen achteraan, maar zaten waarschijnlijk op het niveau van de top-drie qua snelheid", stelt de 29-jarige Nederlander, die elfde werd. "We kwamen in de buurt van de top-tien."

Voor De Vries had de race één ronde langer moeten duren. "Dat zou genoeg zijn geweest om een punt te scoren", meent hij. "Ik was teleurgesteld dat we die beloning niet kregen, want iedereen binnen dit team pusht zo hard. We bleven afgelopen nacht lang op en ik verg veel van het team. Ik probeerde echt om ze iets terug te geven, maar helaas liepen we het ene puntje mis. Maar het was bemoedigend om te zien dat het racetempo goed was."

In de openingsronde won De Vries één positie, ondanks dat zijn start er niet zo snel uit zag. "Ik had iets te veel wielspin", verklaart hij in gesprek met Motorsport.com die wat tegenvallende start. "Maar ik denk niet dat we daar iets zijn misgelopen. Het had geholpen om posities goed te maken, maar anderen hebben een goede race gereden zonder een magische start." Volgens hem is Toyota WEC-teamgenoot Kamui Kobayashi daar een goed voorbeeld van. "Hij lag tiende toen hij zijn pitstop maakte en voerde een fraaie undercut uit om zo op het podium te eindigen. Ik denk dat wij wat terrein verloren na de pitstop. We waren langzaam met het op temperatuur krijgen van de banden en de balans was een beetje zoek. We waren op verse banden niet veel sneller dan vlak voor de pitstop. Dan heb je het over meerdere seconden. Als we iets beter waren in het opwarmen van de banden en sneller op tempo konden komen, dan hadden we vandaag een punt gepakt."

Tijd nodig

In de laatste ronden van de race liep De Vries hard in op Kenta Yamashita. Hij snoepte er telkens meerdere tienden van een seconde af, maar kwam op de streep twee tienden tekort voor de tiende plaats. "Ik had mijn tanden in het stuur!", lacht hij, terugblikkend op die jacht op de tiende plaats. "Na de race was ik een beetje boos omdat ik het team echt wilde belonen. Maar het laat ook zien dat hoe meer tijd we samen doorbrengen, hoe meer we er uit kunnen halen. Het team heeft ook niet het makkelijkste jaar gehad. Ik denk dat de banden ook anders zijn dan voorgaande seizoenen als je kijkt naar de rondetijden. Die zijn aanzienlijk sneller. Op dat gebied moeten we nog wat aanpassingen doen."

Voor de tweede race op zondag verwacht De Vries geen wonderen. "We zijn geen tovenaars", klinkt het realistisch. "Ik ben heel blij dat we nog een kans hebben, maar we moeten dieper graven om te begrijpen waarom we dat potentieel missen in één ronde en we beter zijn op racetempo. We hebben nog wat werk te doen en ik hoop dat we het morgen beter kunnen doen." Die tweede race op Fuji is tevens voorlopig de laatste Super Formula-race voor De Vries, die door Team Impul was aangesteld voor drie races. "Omdat ik maar drie races kreeg, wilde ik echt punten scoren en meteen die potentie laten zien, maar alles heeft tijd nodig", beseft hij. "Motegi was een stabiele race, maar vandaag hebben we meer performance getoond. Het was een race die laat zien dat als we meer tijd doorbrengen en de puzzelstukjes bij elkaar leggen, we vooraan kunnen vechten. Maar het is een race tegen de klok", besluit De Vries.

De tweede race van Super Formula op Fuji begint zondag 13 oktober om 07.40 uur Nederlandse tijd.