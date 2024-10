Hoe Nyck de Vries zich voorbereid heeft op Super Formula-tweeluik op Fuji

Het debuutweekend van Nyck de Vries in de Japanse Super Formula verliep moeizaam. Op het circuit van Motegi kwam de Nederlander niet verder dan de dertiende plek in de race. Hij kreeg wel de nodige complimenten van Team Impul-teambaas Kazuki Hoshino, die hem vooral prees om zijn voorbereiding en zijn toewijding om meer performance te vinden. "Ik zie dat als een compliment en wil Kazuki daarvoor bedanken", zegt De Vries in gesprek met Motorsport.com. De Vries kreeg het zitje voor drie races, waardoor het tweeluik op Fuji alweer meteen zijn laatste optredens van het seizoen zijn. "Voor mij is het een soort van normaal", vervolgt De Vries. "We delen deze uitdaging samen en natuurlijk zijn we concurrenten en willen we het best mogelijke resultaat behalen binnen onze mogelijkheden. Voor mij is het dus niet meer dan normaal om heel erg mijn best te doen en er alles aan te doen om het resultaat te optimaliseren."

Om ervoor te zorgen dat hij dat resultaat ook op het circuit van Fuji kan optimaliseren, heeft De Vries niet stilgezeten sinds zijn debuutrace in de Super Formula. "Ik denk dat we iets van tweeënhalf uur aan teamvergaderingen hebben gehad na Motegi", legt De Vries uit. "Dat gebeurde niet in één vergadering, maar meerdere. We bespraken wat er was gebeurd en ik zou niet zeggen dat ik te veeleisend was, maar ik eiste antwoorden en feedback over wat ik deed, over het rijden, maar ook over vergelijkingen tussen de auto's om te zien waar we sterk en zwak waren. Ik heb dus veel informatie gevraagd en ze hebben veel goed werk verricht."

Ervaring van WEC

Met al dat huiswerk achter de rug arriveert De Vries nu op het circuit van Fuji, een technisch uitdagend circuit, maar wel een dat hij al kent. De Formule E-wereldkampioen van 2020/2021 heeft hier immers al meerdere races in het World Endurance Championship gereden, in de LMP2-klasse en onlangs nog in de Hypercar van Toyota, de GR010 Hybrid.

"Het is een ander circuit, hopelijk zal het dus weer anders zijn", blikt hij vooruit op de twee races op Fuji. "Maar het team heeft hier eerder dit jaar al een race gereden, dus we hopen nu een betere puzzel te leggen en hopen dat we wat vooruitgang kunnen boeken. Maar ik kan je vertellen dat het heel zwaar zal zijn. Het is zwaar in die zin dat het niet gemakkelijk is om zo te beginnen en te verwachten dat alles werkt."

Of die ervaring in het WEC hem gaat helpen bij het tweeluik op Fuji? "Ja, dat denk ik wel. Motegi was een circuit dat ik niet kende. Ik was daar nog nooit geweest en hier ken ik tenminste het circuit. Het helpt altijd om iets te hebben dat bekend is, dingen die je kent. Je weet dan al iets beter wat je van het circuit kunt verwachten. Ik weet bijvoorbeeld dat sector 3 hier altijd een enorme uitdaging is en waar de achterbanden enorm sluiten. Om een ronde hier af te sluiten is altijd lastig. Maar ik heb gewoon iets meer baankennis nu."

Op het circuit van Fuji werkt de Super Formula twee races af. De eerste begint op zaterdag 12 oktober om 07.50 uur Nederlandse tijd. De tweede race volgt een dag later, om 07.40 uur. De kwalificaties zijn in de vroegere uren: in beide gevallen beginnen deze om 02.00 uur.