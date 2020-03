Ticktum nog steeds ‘zuur’ van gedwongen vertrek bij Red Bull

Dan Ticktum werd begin 2017 onderdeel van het opleidingsprogramma van Red Bull Racing, nadat hij voordien twee jaren moest toekijken vanwege een schorsing. Het vertrouwen van een tweede kanse beloonde hij met een zege in de Formule 3-race in Macau. Een jaar later volgde een tweede plaats in het Europees Formule 3, waarna hij wederom de Grand Prix van Macau op zijn naam schreef.

Na drie races in de Super Formula kwam er echter abrupt een einde aan de samenwerking tussen Ticktum en Red Bull, nadat hij in die races geen overtuigende resultaten boekte. Ook zijn stoeltje bij Mugen raakte de 20-jarige daardoor kwijt. Inmiddels heeft Ticktum de weg richting de Formule 1 weer gevonden via een Formule 2-stoeltje bij DAMS en een rol als ontwikkelingscoureur bij Williams. Hij geeft wel toe dat hij het Japanse hoofdstuk nog niet vergeten is.

Zo voelde Ticktum binnen het team weinig vertrouwen. “Er is allerlei speculatie en het team zegt ‘hij moet wennen aan Japan en de circuits hier’, maar uiteindelijk gaat het gewoon om een circuit en een auto, weet je? Het maakt dan niet uit of het in Japan of op de maan is”, vertelde hij aan Motorsport.com. “Ik had niet het gevoel dat het team veel vertrouwen in mij had, laat ik het zo zeggen. Het is een beetje vreemd dat een team geen vertrouwen heeft in een coureur die Red Bull in een F1-auto zet. Maar het zit erop en ik heb er veel van geleerd. Mensen gaan vragen of ik er nog zuur van ben dat ze mij hebben laten vallen. En ja, natuurlijk ben ik dat, maar ik zit nu ook in een goede positie.”

Wat volgens Ticktum een rol gespeeld heeft in zijn moeizame Super Formula-races, is de wissel naar het nieuwe SF19-chassis van Dallara. Mugen werd in 2018 nog kampioen met Naoki Yamamoto, maar met het nieuwe chassis had het team meer moeite. Ticktum: “Toen we de nieuwe auto kregen, werd snel duidelijk dat het erg, erg lastig was om de auto in het juiste window af te stellen – het window was erg krap, dus ik gok dat ons team dezelfde soort basis toepaste op de nieuwe auto. Dat werkte totaal niet. Natuurlijk ben ik erg dankbaar dat ik de kans had om voor Mugen te rijden – ze wonnen eerder het kampioenschap – maar ik moet zeggen dat ik niet het gevoel had dat ze tijdens het testen genoeg reageerden en voldoende veranderingen doorvoerden.”