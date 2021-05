De coureurs van het Braziliaanse Stock Car-kampioenschap waren afgelopen weekend neergestreken in Sao Paulo voor het tweede raceweekend van de altijd spectaculaire raceklasse. De 23-jarige Gaetano Di Mauro hoopte er na een sterk eerste raceweekend opnieuw flink te kunnen scoren, maar in al zijn enthousiasme kwam de KTF-rijder al vroeg in de race in de problemen.

Bij het opkomen van het rechte stuk zette Di Mauro zijn Chevrolet tussen de auto’s van Daniel Serra en teamgenoot Guilherme Salas, maar de Braziliaan belandde uiteindelijk in de sandwich en kon daardoor geen kant meer op. Als gevolg werd de KTF-rijder gelanceerd en vloog hij op volle snelheid rechtdoor in de muur, met een harde klap als gevolg.

Di Mauro verloor na de impact kort het bewustzijn, maar werd al snel uit zijn auto bevrijd en ter controle afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar liet de coureur later via een video op zijn Instagram weten dat hij ongedeerd was gebleven bij de crash.

De race op Interlagos werd uiteindelijk gewonnen door invaller Antonio Felix da Costa, die een week eerder ook al de E-Prix van Monaco op zijn naam had weten te schrijven.