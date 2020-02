Vanthoor vormt duo met Zonta in Braziliaanse Stock Car Guest Race

Het Braziliaanse Stock Car-seizoen begint traditioneel met een Guest Race, die dit seizoen plaarsvindt op het circuit van in Goiania, waarin de lokale sterren een buitenlandse partner krijgen als teamgenoot. Op donderdag werd Laurens Vanthoor bevestigd als kompaan van ex-Formule 1-rijder Ricardo Zonta. De 28-jarige coureur uit het Belgische Hasselt scoorde afgelopen weekend nog een podium in de 24 uur van Daytona en komt dit weekend in actie in de 12 uur van Bathurst. Vanthoor is een van de buitenlandse deelnemers met de meeste kilometers in de Braziliaanse competitie.

De race in maart zal de derde keer zijn dat Zonta en Vanthoor de handen ineenslaan in de Guest Race. In 2016 finishte het duo op de vijfde positie in Curitiba, in 2018 werden ze vierde op Interlagos. "Ik zal wederom de Toyota Shell #10 delen met Vanthoor", aldus Zonta. "We waren altijd erg competitief met zijn tweeën in de wagen en het idee is om de goede prestaties te herhalen en te vechten voor de zege. Ik ben erg blij dat ik mijn debuut kan maken voor Toyota, een merk dat bij mijn verleden in de F1 hoort, en dat met een getalenteerde partner zoals Laurens."

Vanthoor voegde eraan toe: "Ik ben erg trots dat ik opnieuw met Shell ga racen in de Stock Car. Het zal mijn vierde keer met dit team zijn en weer met Ricardo Zonta. Ik hoop dat we voor de overwinning kunnen strijden."

Zonta kwam tussen 1999 en 2004 36 keer aan de start van een Grand Prix met BAR, Jordan en Toyota. Daarna stapte hij over naar de Braziliaanse Stock Cars met in vier overwinningen en een achtste plaats in het eindklassement als beste resultaat.

Met medewerking van Erick Gabriel