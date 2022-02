Dertien jaar na F1-drama bundelen Massa en Glock krachten

In de seizoensfinale van 2008, die verreden werd op het circuit van Interlagos, streden Felipe Massa en Lewis Hamilton tot de laatste meter om de titel. Hoewel de Braziliaan als eerste over de meet kwam, stak Hamilton Timo Glock voorbij in de laatste bocht in de laatste ronde. De Duitser bleef in de regen buiten op slicks, maar verloor uiteindelijk de vijfde plek aan Hamilton. De toenmalig McLaren-coureur had die positie nodig om zijn eerste F1-titel te winnen. De uitspraak 'Is that Glock?', gedaan door Sky-commentator Martin Brundle, herinnert iedereen tot op de dag van vandaag nog aan dat bizarre moment.

Glock kreeg na afloop diverse beschuldigingen over zijn invloed op de uitslag. Het tweetal sprak pas 13 jaar later over de gebeurtenissen op het Britse Sky Sports. Daarbij liet Massa weten Glock niks kwalijk te nemen en geen moment had gedacht dat de Duitser het met opzet deed. Deze uitspraak deed de voormalig Ferrari-coureur tijdens het zien van Glocks onboard beelden, waarbij Glock aanvulde niet naar binnen te kunnen door een gesloten pitstraat vanwege voorbereidingen op de podiumceremonie.

Massa zag de onboard beelden nooit eerder, terwijl Glock meldde zich op dat moment er niet bewust van te zijn dat hij zo'n grote invloed had op de uitslag. "Toch zijn er mensen die denken dat ik het expres deed", aldus de Duitser, wiens ouders dreigbrieven ontvingen. Massa zei nooit iets tegen Glock te hebben. "Ik heb nooit gedacht dat hij het expres deed. Iedereen die iets van autosport weet, snapt dat hij niks kon doen in die omstandigheden."

No hard feelings

Dat er niets tussen het tweetal instaat blijkt. Massa heeft Glock uitgenodigd om als zijn teamgenoot deel te nemen aan de seizoensopener in de Brazilian Stock Car Pro Series. Komend weekend staan er op het circuit van Interlagos twee wedstrijden op het programma. De coureurs delen de #19 Chevrolet Cruze van het Lubrax Podium team. "Dit idee bedacht ik me eind vorig jaar, na onze ontmoeting tijdens de Braziliaanse Grand Prix", vertelt Massa. "Ik heb dit idee met mijn sponsoren gedeeld en die gingen snel akkoord. Naast wat het betekent om met Timo een team te vormen gezien de gebeurtenissen, is het duidelijk dat we ook voor een goed resultaat gaan. Het contact is er al en ik deel alle nodige informatie."

Glock hoefde niet lang na te denken over het voorstel. "Ik ben blij dat ik naar Sao Paulo mag en Felipes ploegmaat wordt in de Stock Cars. Het wordt een prachtig en speciaal weekend", aldus de Duitser, die het kampioenschap al volgt. "De wagen is lastig te besturen, maar Felipe heeft al wat beelden gedeeld. Hierdoor kan ik de auto beter begrijpen. Het wordt in ieder geval leuk, want het kampioenschap kent een aantal grote namen en snelle coureurs. Ik hoop dat ik ook snel kan zijn."