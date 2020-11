TT van Man 2021 afgelast vanwege onzekerheid rond coronavirus

Het coronavirus houdt de wereld nu al bijna een jaar in zijn greep en de auto- en motorsportwereld heeft zich daar niet aan weten te onttrekken. Vrijwel alle kampioenschappen moesten hun oorspronkelijke kalender op de schop gooien, want tussen maart en juni bleek het organiseren van wedstrijden onmogelijk. Ook de TT van Man van 2020 werd afgelast vanwege het coronavirus. Het was de eerste keer dat de beruchte wedstrijd niet door kon gaan sinds 2001. Destijds werd de race afgelast vanwege een uitbraak van mond-en-klauwzeer in Groot-Brittannië.

Niet lang na de afgelasting werden de data voor de TT van Man 2021 bekendgemaakt, maar nu is dus ook besloten om de editie van volgend jaar niet door te laten gaan. De reden daarvoor is de aanhoudende onzekerheid rond COVID-19, ondanks de aanstaande komst van vaccins. “Wees geduldig, de TT komt groter en beter dan ooit terug”, verzekert minister Laurence Skelly, die verantwoordelijk is voor het bedrijfsleven op het eiland van Man. Hij stelt dat er ook is gekeken naar het uitstellen van de TT, maar dit bleek uiteindelijk onmogelijk.

“We hebben alle opties geëvalueerd, waaronder het verplaatsen van de TT naar een datum later in het jaar”, vervolgt Skelly zijn verhaal. “Maar er zijn een aantal complexiteiten en risico’s, waaronder het opschalen van bepaalde infrastructuur en de belangrijke leveringselementen van de TT. Dat geldt ook voor de bestaande bewoners- en bezoekersreizen eind augustus, die een verdere verstoring zouden veroorzaken voor duizenden mensen.” Een andere potentiële bron van problemen is de ontvangst van duizenden vrijwilligers die de organisatie van het evenement mogelijk maken én de komst van duizenden fans.

De TT van Man zou in 2021 eigenlijk tussen 29 mei en 11 juni gehouden worden. Het is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat de TT van Man twee jaar op rij niet georganiseerd wordt.