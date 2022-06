Hickman grijpt dominante zege in Senior TT op Isle of Man

De Senior TT over een afstand werd zaterdag verreden nadat de race op vrijdagmiddag niet kon doorgaan door het dodelijke ongeval van vader en zoon Stockton. De wedstrijd was voor vrijdagmiddag ingekort tot vier ronden, maar stond op zaterdag als enige op het programma en kon daardoor wel over de volle zes ronden (362 kilometer) verreden worden. Dean Harrison vertrok als tweede werd gezien als een van de belangrijkste tegenstanders van Peter Hickman, de sterkste coureur op de Superbike. Harrison klokte bij de eerste passage van Glen Helen de snelste tijd, maar Hickman nam daarna vlotjes de leiding in de wedstrijd over. Aan het eind van de eerste ronde was zijn voorsprong 8,3 seconden op Harrison. De strijd om de derde plaats ging tussen Conor Cummins en Davey Todd, de beide teamgenoten van Padgetts Honda.

Vliegende start Harrison na aanrijding met een vogel

Aan het eind van de tweede ronde was Hickman uitgelopen tot 14,3 seconden, maar hij gaf terrein prijs in de pitstop. Harrison maakte zo’n vier seconden goed in de pitstop en de run naar Glen Helen, maar bij de bandenwissel werd ook zichtbaar dat hij al wat meegemaakt had. Het windscherm van de Kawasaki ZX-10RR bevatte een flinke barst door een aanrijding met – vermoedelijk - een vogel. Ook tussen Cummins en Todd werd het spannender met een marge van slechts drie seconden. TT-legende John McGuinness lag op dat moment al op achterstand, maar kreeg ook nog eens een straf van 30 seconden te verwerken omdat hij iets te snel reed in de pitstraat.

Hickman verloor weliswaar bij de pitstop, maar maakte die tijd ruimschoots goed op de straten van het Eiland Man. Zijn crew-chief verklaarde dat tijdverlies in de pitstops door het feit dat de BMW van Hickman meer brandstof verbruikt door de hogere snelheid. Hij vertrouwde er echter op dat zijn coureur Hickman dat op de baan goed zou maken. En dat bleek ook. Aan het eind van de derde ronde had Hickman zijn voorsprong uitgebouwd naar 18,6 seconden op Harrison. Het duel om de derde plaats tussen de beide Padgetts Honda-teamgenoten ging door en was razendspannend. Cummins en Todd bleven binnen een seconde van elkaar. Bij Ramsey Hairpin lag Todd heel even voor Cummins, maar vooral op het tweede deel was de ervaren Cummins iets meer in het voordeel.

Hickman consolideerde zijn voorsprong in de tweede stint. De leider in de wedstrijd gaf een paar seconden prijs op Harrison, maar bouwde dat steeds uit op het meer open gedeelte. Hickman kwam aan het eind van de vijfde ronde met een voorsprong van 19,3 seconden op Harrison in de pits voor de tweede stop. Harrison was iets sneller weg waardoor Hickman zo’n zes seconden prijsgaf in de pitstop. Hij had op zijn beurt echter voldoende speelruimte voor een zekere stop.

Hickman consolideert in tweede helft van de race

Van een zekere marge van 19,3 seconden kelderde de voorsprong van Hickman in het eerste deel van de vijfde ronde naar 12,9 seconden. Harrison slaagde erin de druk op te voeren. Hickman realiseerde zich bij een van de pitborden dat de voorsprong aardig teruggelopen was, hij voerde de snelheid iets op in het vervolg. Bij Ramsey Hairpin liep Hickman weer een seconde uit op Harrison. Bij de beklimming van de berg en de spectaculaire passage door Bungalow had de raceleider de orde hersteld. Het gejuich en applaus zwol aan toen coureurs hun laatste passage van deze TT maakten in de slotronde.

Hickman, die door het brandstofverbruik van de BMW geen aanval kon doen op het ronderecord, verloor wel degelijk wat tijd in de run naar Glen Helen en Ballaugh Bridge. Harrison bewees namelijk ijzersterk te zijn op dat deel van het lange circuit. Harrison bracht zijn achterstand terug tot 12,3 seconden bij de laatste passage van Ballaugh Bridge, maar kwam op dat stuk ook al de eerste achterblijvers tegen. Vooral op de Mountain Mile verloor de Kawasaki-piloot daardoor wat tijd waardoor de voorsprong van Hickman weer opliep tot 14 seconden.

Het enige wat Hickman nog van de zege kon houden was een gebrek aan brandstof, maar de BMW-coureur bracht de machine met voldoende brandstof aan de finish en zegevierde met een voorsprong van 16,918 seconden. Voor Hickman was het zijn tweede overwinning in de Senior TT nadat hij het hoogtepunt van de Isle of Man TT in 2018 ook al op zijn naam schreef. Dean Harrison moest zijn meerdere erkennen in Hickman, hij eindigde net als in 2018 op de tweede plaats. Connor Cummins hield zijn jongere teamgenoot Davey Todd achter zich. Cummins eindigde zodoende op de derde plaats met Todd en Michael Dunlop op de vijfde plek.

James Hillier werd zesde voor Ian Hutchinson en Jamie Coward. John McGuinness eindigde ondanks zijn tijdstraf van dertig seconden op de negende plek terwijl de lokale coureur Nathan Harrison de top-tien compleet maakte.

Glenn Irwin was indrukwekkend bezig aan zijn eerste Senior TT, maar hij moest aan het eind van de vierde ronde opgeven met technische problemen.