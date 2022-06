Michael Dunlop schreef maandag al geschiedenis toen hij zijn twintigste TT-overwinning pakte in de Supersport-klasse. De tweede race zou woensdagavond plaatsvinden, maar werd verschoven naar vrijdagochtend toen het weer de afgelopen dagen niet goed genoeg was. De race was derhalve ingekort naar twee ronden omdat er vrijdag nog twee races afgewerkt moeten worden.

John McGuinness vertrok aan het eind van de ochtend als eerste, maar kwam op sportief vlak niet in het stuk voor. Dunlop nam de leiding op het eerste tussenpunt met een marge van slechts anderhalve tiende op Peter Hickman. Het was een herhaling van het gevecht van afgelopen woensdag in de Supertwin-wedstrijd. Toen begaf de machine van Dunlop het en ging Hickman aan de haal, nu bleef het materiaal intact en werd het een secondenspel tot het eind van de tweede ronde.

Na de eerste ronde had Hickman zijn achterstand teruggebracht tot een halve seconde, maar hij kreeg in de tweede rondgang over de Mountain Course problemen met verkeer. Hickman verloor kostbare seconden en Dunlop nam een voorsprong van ruim anderhalve seconde. Op de Mountain Mile sloeg Dunlop de beslissende slag. Met een marge van 3,2 seconden won hij zijn tweede wedstrijd van de week voor Hickman

Dean Harrison maakte het podium compleet op 21 seconden van Hickman. Davy Todd werd vierde voor Jamie Coward.

Vrijdag staat er nog een Sidecar-wedstrijd op het programma met aansluitend de Senior TT. Die wordt over vier ronden verreden.