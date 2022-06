Mark Purslow (29) komt om het leven tijdens training Isle of Man TT

Het ongeval vond plaats in Ballegarey, kort voor de vierde mijlpaal op het zestig kilometer lange circuit. Purslow was bezig aan zijn derde ronde van de avond toen het mis ging. De sessie werd onmiddellijk stilgelegd om de hulpverlening op te starten, maar die kwam voor de Welshman helaas te laat.

Laat op de avond werd het nieuws bevestigd door de organisatie: “De organisatie van de Isle of Man TT moet tot haar spijt bevestigen dat Mark Purslow, 29, uit Llanon, Ceredigion om het leven is gekomen bij een ongeval tijdens de vierde kwalificatiesessie van de Isle of Man TT 2022. Het incident vond plaats in Ballegarey, net voor de vierde mijlpaal in zijn derde ronde van de avond.”

Purslow deed dit jaar voor de tweede keer mee aan de Isle of Man TT, maar had inmiddels veel ervaring op de Mountain Course. Hij debuteerde in 2015 al in de Manx Grand Prix en was daarnaast een fervent deelnemer van de Classic TT. In 2017 deed hij voor het eerst mee aan de TT, hij kwam voornamelijk uit in de lichtere klassen.

Kort voordat Purslow ten val kwam en aan zijn verwondingen bezweek, had hij zijn persoonlijk snelste ronde op Isle of Man afgelegd. Hij reed eerder op de avond zijn eerste ronde boven de 120 mijl per uur gemiddeld.

De organisatie van de TT heeft haar medeleven betuigd aan de familie, vrienden en geliefden van Purslow. Donderdagavond gaat de Isle of Man TT verder met de kwalificaties. Zaterdag worden de eerste races gehouden.