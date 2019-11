Macau GP voor motoren stopgezet na crashes

Polesitter Hickman reed comfortabel aan de leiding op zijn Bathams BMW S1000RR, maar achter hem ging het snel verkeerd. Robert Hodson verloor in de Esses de controle over zijn BMW en nam Marek Cerveny mee in zijn val. Beide rijders slaagden erin om terug naar de pits te rijden.

Na een onderbreking van zo'n twintig minuten ging Michael Rutter (Honda) voorbij aan Hickman om de leiding te nemen, maar in de volgende ronde nam Hickman de plaats terug. Niet veel later was er een enorme crash in de Police-bocht met Daniel Kruger, Didier Grams, Erno Kostamo, Michael Sweeney, Phillip Crowe en Derek Sheils. De race werd meteen afgeblazen, mede door de vallende duisternis.

Kruger, Kostamo en Sheils werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar waren allen bij bewustzijn en zouden geen levensbedreigende verwondingen hebben opgelopen.

De race wordt zondag niet opnieuw verreden door het drukke programma, met ook de Formule 3 Grand Prix, twee races van het WTCR en de FIA GT World Cup. Bovendien hebben de rijders geen banden meer over voor een nieuwe race.

De organisatie besloot eerst om de wedstrijd af te gelasten en geen winnaar uit te roepen omdat er te weinig ronden werden afgelegd, maar kwam daarop terug. Uiteindelijk gaat de zege naar Rutter met en voorsprong van 0.298 seconde op Hickman. David Johnson was derde.

Bekijk elke sessie van Macau live en gratis op Motorsport.tv.