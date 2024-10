Op Corsica vond deze week weer de Tour de Corse Historique plaats. Deze historische rally, die bekend staat als de 'rally met 10.000 bochten' door de vele kilometers die de rallycoureurs afwerken in vijf dagen, kon rekenen op veel deelnemers met een veld van 383 auto's. Een van die deelnemers was Jos Verstappen, samen met zijn vertrouwde co-piloot Renaud Jaboul. Voor de historische rally moesten zij even afscheid nemen van de vertrouwde Škoda Fabia RS Rally2. In plaats daarvan reden Verstappen en Jaboul in de 330 pk sterke Porsche 911 Carrera 3L RS uit 1974.

De eerste dagen van de vijfdaagse rally verliepen prima voor Verstappen, die altijd zicht hield op een podiumplaats. Sterker nog: op de eerste vier dagen was de Nederlandse oud-F1-coureur telkens op de derde plaats terug te vinden. Op de vijfde en laatste dag hield hij die constantheid vast door in alle vier de stages op de derde plaats in de H1-klasse te eindigen. Zo was Verstappen na ruim 4 uur en 10 minuten de nummer drie in zijn klasse, totdat er na afloop nog een tijdstraf van tien minuten werd uitgedeeld. Die kreeg het duo omdat zij te laat aan de start verschenen van de elfde stage. Door die tijdstraf vielen Verstappen en Jaboul terug van de derde naar de vijfde plaats, op ruim twintig minuten achterstand van winnaars Julien Saunier en Frédéric Vauclare in de Porsche 911 3L RS.

Verstappen omschrijft de historische rally op Corsica als een 'grote uitdaging', maar wel een waar hij van genoten heeft. "We hebben veel geleerd, ook van het maken van de pace notes", vertelt Verstappen na afloop van de rally tegen Verstappen.com. "Dit soort wegen zijn helemaal nieuw voor ons. Het was lastig om met de Porsche over de hobbels te rijden. Het was ook de eerste keer dat ik met een klassieke auto een rally reed, dat was heel anders dan wat ik gewend ben te rijden. We hebben kortom veel ervaring opgedaan. We hebben de finish gehaald en dat was belangrijk voor ons. Het was genieten om op Corsica te rijden, een uitdagende rally, dus waarschijnlijk zijn we hier volgend jaar weer."