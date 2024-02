Tevreden Jos Verstappen vijfde in Belgische Rally van Haspengouw

Twee weken geleden reed Jos Verstappen in Noord-Frankrijk zijn eerste rally van 2024, die hij afsloot met een podiumplek. Die rally reed hij ter voorbereiding op het Belgian Rally Championship, dat zaterdag werd afgetrapt met de Rally van Haspengouw. De wedstrijd bestond uit drie ronden van vier proeven, waardoor er uiteindelijk dus twaalf proeven werden verreden. Dat gebeurde onder wisselvallige omstandigheden, waardoor de stages verraderlijk glad waren.

Verstappen en navigator Renaud Jamoul begonnen daarom voorzichtig en sloten de eerste vier proeven af op de zevende positie, op 32 seconden van leider Cédric Cherain. Hij bleef niet helemaal foutloos, want in de derde proef schoof hij met zijn Skoda Fabia RS Rally2 even rechtdoor met wat tijdverlies tot gevolg. Na de tweede ronde met vier proeven stond de voormalig F1-coureur nog altijd op de zevende positie, al was de achterstand op Cherain opgelopen tot 48 seconden. "Het is heel verraderlijk. De auto is goed, maar ik had in het begin het vertrouwen en het ritme niet. Dat ging nu wat beter", verklaarde Verstappen na de achtste proef.

Daarna volgde nog één ronde van vier proeven, waarin Verstappen zijn beste resultaten van de dag behaalde. Onder inmiddels vrijwel droge omstandigheden won hij drie proeven en noteerde hij een derde tijd, waardoor hij in het eindklassement goede zaken deed. Hij verkleinde zijn achterstand op winnaar Cherain tot zestien seconden, wat hem uiteindelijk een vijfde plaats in de eindstand opleverde. "Op het einde ging het goed. Toen het droog begon te worden, hadden we het vertrouwen en ging het een stuk beter", concludeerde Verstappen na afloop. "We zijn ’s ochtends te rustig begonnen en toen ik harder begon te pushen, maakte ik een foutje. Maar daarna ging het beter. De auto ging goed en de samenwerking met mijn copiloot en het team verliep prima. Al met al ben ik heel tevreden."

Plannen voor heel BRC-seizoen

Na de eerste rally van het BRC-seizoen bivakkeert Verstappen dus op de vijfde plaats in het kampioenschap. Als het aan de Nederlander ligt, is hij bij de resterende negen rally's ook van de partij. "Ja, afhankelijk van hoe goed het gaat. Plezier staat voorop, maar we willen wel competitief zijn en meedoen voor de overwinningen", legt hij uit. "Mochten we om de een of andere reden geen kans meer maken in het kampioenschap dan rijd ik misschien ook een paar internationale wedstrijden. Maar nu richten we ons op het BRC."