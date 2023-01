Sebastian Vettel kruiste tijdens de Race of Champions (ROC) in Zweden de degens met een aantal [vroegere] coureurs van het World Rally Championship (WRC), waaronder de Fransman Sebastien Loeb, Thierry Neuville uit België, de Noor Petter Solberg en diens zoon Oliver. De voormalige F1-coureur vertelde voorafgaand aan het treffen in de sneeuw dat hij regelmatig naar rally's kijkt. "Niet naar elke sectorverdeling, maar wel de nodige etappes. Er is veel jong talent daar. Ik herinner me ook de dagen toen Petter [Solberg] won en meedeed. Het is niet zo dat ik ben opgegroeid met rallyrijden, maar op de een of andere manier heb ik er altijd wel naar gekeken. Ik heb bewondering voor het feit dat je zo snel gaat zonder kerbstones en baanlimieten. Wat er naast je ligt doet er niet toe, ongeacht het terrein en de omstandigheden. Ik vind het enorm fascinerend."

Ontzag

Vettel heeft veel ontzag voor de rallypiloten. "Ik heb een enorme bewondering voor ze", gaat hij verder. "Ze hebben een ongelooflijke vaardigheid. Het is racen en je moet kunnen sturen, maar het is in veel opzichten heel anders [dan de F1]. Ik vind de coureurs geweldig, zij krijgen helaas niet de schijnwerpers die ze verdienen." De Duitser maakt zich geen illusies in Zweden. Hij schat zijn eigen kansen in de sneeuw niet hoog in, met de aanwezigheid van diverse grote namen uit de rallysport. "Dit is maar een glimp van hoe het zou kunnen voelen om een rally te rijden, maar het is alsof ik aankom met een schroevendraaier en een hamer, terwijl zij een complete gereedschapskist bij zich hebben. Wat er ook kan gebeuren, zij hebben het juiste gereedschap."

Vettel naar het WRC?

De winnaar van 53 Grands Prix zette eind vorig seizoen een punt achter zijn F1-carrière. Vettel liet eerder doorschemeren dat rallyrijden iets zou kunnen zijn wat hij in de toekomst zou willen proberen. "De F1 is erg populair. Rally is ook populair, maar misschien meer in de Scandinavische landen. Deze sport verdient het om wereldwijd ook erg populair te zijn. Het [meedoen aan rally's] zou veel werk zijn, maar misschien is het iets om te proberen na een tijdje. Wanneer het weer bij mij begint te kriebelen. Het zou een geweldige uitdaging zijn."

Mocht Vettel kiezen voor de rallysport, zou hij niet de eerste F1-coureur zijn die dat doet. Kimi Raikkonen, zijn voormalige teamgenoot bij Ferrari, maakte van 2009 tot 2011 in totaal 22 starts in het WRC. Zijn beste resultaat was een vijfde plaats in de Rally van Turkije in 2010.

Vettel haalde zaterdag met Team Duitsland de halve finale van de ROC Nations Cup, de landenwedstrijd van de Race of Champions. Hij vormde een koppel met Mick Schumacher. Zij verloren van Team All Stars, dat op zijn beurt werd geklopt door Noorwegen (vader en zoon Solberg) in de finale. Bij de individuele strijd op zondag versloeg Vettel achtereenvolgens Jamie Chadwick (kampioene in de W Series) en negenvoudig Le Mans-winnaar Tom Kristensen. Hij moest in de halve finale zijn meerdere erkennen in Schumacher.