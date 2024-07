Kubica staat open voor terugkeer in rally: "Alleen voor de lol"

Robert Kubica reed van 2006 tot en met 2010 in de Formule 1 en zou in 2011 nog een seizoen bij Lotus Renault GP rijden, maar een ernstige rallycrash gooide roet in het eten. De Pool liep meerdere verwondingen op bij de Rally di Andorra en zijn Formule 1-avontuur zat er voorlopig op. In 2019 keerde hij terug voor een volledig seizoen bij Williams, maar na dat seizoen werd hij opzij geschoven en ging hij naar Alfa Romeo. Voorafgaand aan die F1-comeback reed Kubica mee in het World Rally Championship, van 2013 tot en met 2016. De Pool won het WRC2-kampioenschap in 2013 en nam in 2014 en 2015 deel aan de topklasse in de Ford Fiesta. Hij won veertien stages en behaalde in Argentinië zijn beste resultaat met de zesde plaats.

Na een bezoek van Kubica aan de WRC Rally van Polen, gingen er geruchten rond dat hij een terugkeer zou overwegen. Gevraagd of hij zou willen terugkeren tijdens een rally, antwoordt hij in gesprek met Motorsport.com: "Eerlijk gezegd mis ik de rally's een beetje. Ik ben er groot fan van. Maar ik heb nu mijn eigen dingen te doen in mijn raceprogramma", doelt hij op het feit dat hij nu namens AF Corse Ferrari actief is in het World Endurance Championship. "Dus sinds ik in 2016 gestopt ben met rallyrijden, zie ik het meer vanuit het perspectief van de fan. Ik volg wat er allemaal gebeurt [in het WRC]. Ik volg de rally's meer dan wat dan ook. Als [er een terugkeer] voor de lol mogelijk zou zijn, dan ja. Maar niet in competitieverband. Er zijn natuurlijk wat rally's op de kalender die ik mooi zou vinden om te doen. Maar ik weet ook hoeveel moeite en voorbereiding het kost. Als je het voor de lol doet, kun je deel uitmaken van een rally zonder echte druk."

Te weinig waardering voor de rallysport

Als coureur in het WEC maakt Kubica deel uit van een alsmaar groeiend kampioenschap. Fabrikanten als Alpine, BMW en Lamborghini hebben zich dit jaar al gemeld en volgend jaar komt daar ook nog Aston Martin bij. In het WRC lijkt die interesse niet zo groot: alleen Ford, Hyundai en Toyota zijn daar actief in de topklasse. Volgens Kubica moet er een hoop gebeuren voordat het WRC net zo'n groei kan genieten als het WEC. "Het is een ingewikkeld onderwerp en vereist de betrokkenheid van verschillende partijen", stelt de 39-jarige Pool. "Wat er nu [in WRC] gebeurt, heeft niet iets te maken heeft met de huidige tijd, maar het is een trend die waarschijnlijk is begonnen toen ik in het WRC zat. Helaas hebben mensen vandaag de dag de neiging om andere sporten en vormen van autosport te waarderen."

Dat vindt Kubica jammer, juist omdat rally's in zijn ogen 'iets speciaals' te bieden hebben. "Zeker vanuit het perspectief van een fan", meent hij. "In het WEC zien we de afgelopen twee jaar een boost in het aantal fabrikanten, het niveau is enorm gestegen. Fabrikanten trekken andere fabrikanten aan. Rally heeft moeite met het aantrekken van nieuwe fabrikanten. Het is een ingewikkeld onderwerp, maar gelukkig hoef ik er niet over na te denken. Maar vanuit het perspectief van een fan zou ik graag zoiets zien als wat er in het WEC is gebeurd, het zou heel bijzonder zijn - en gunstig voor iedereen. Dit is lange tijd niet gebeurd. Ik weet dat mensen het proberen en ik denk dat er niet één wondermiddel is, maar er moet aan gewerkt worden om dingen te verbeteren."